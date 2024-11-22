«Нона» разнесла опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

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Опорный пункт ВСУ был зачищен
Опорный пункт ВСУ был зачищен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона-С » уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из опорных пунктов, расположенных в районе Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи самоходных орудий „Нона“ совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт», — говорится в сообщении. Там отметили, что в процессе проведения разведывательных операций и применения воздушных средств наблюдения, разведчики нашли позицию взводного опорного пункта ВСУ и после его уничтожения произвели зачистку.

Ранее стало известно, что ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец. В результате точного попадания переправа была уничтожена, передает телеканал 360.

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Экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона-С » уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из опорных пунктов, расположенных в районе Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи самоходных орудий „Нона“ совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт», — говорится в сообщении. Там отметили, что в процессе проведения разведывательных операций и применения воздушных средств наблюдения, разведчики нашли позицию взводного опорного пункта ВСУ и после его уничтожения произвели зачистку. Ранее стало известно, что ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец. В результате точного попадания переправа была уничтожена, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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