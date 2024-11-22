Изнасилование зека, массовое избиение и «шмон»: реконструкция самого громкого бунта в пермской колонии

Пермяк, из-за которого произошел бунт в ИК-9, снова сидит в колонии

23 ноября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В 2019 году в колонии в Соликамске произошел бунт заключенных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью 2019 года в ИК строгого режима №9 произошел бунт. Тогда «блатные» пошли против режима, встав на защиту другого осужденного. Этот случай превратил колонию в Соликамске в одну из самых скандальных в регионе. URA.RU поговорило с бывшими заключенными, которые в момент бунта находились в колонии, и полностью восстановило картину произошедшего пять лет назад. О предыстории бунта, событиях «до» и «после», а также о судьбе главного героя этой истории — читайте в материале ниже. Гибридная колония №9 В колонии есть «блатные» и есть те, кто помогает администрации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На тюремном языке исправительная колония строгого режима является гибридной или «черно-красной». Она не «блатная», но и не полностью подконтрольная администрации. В этой колонии многие осужденные живут «по понятиям». Также там присутствуют те, кто помогает администрации учреждения. Как правило, они содержатся в хозяйственном отряде. Предыстория бунта в ИК-9 Утром 22 сентября 2019 года двое осужденных из хозблока Лопаткин и Заякин пригласили для беседы такого же зека Дмитрия Сергеева. Вместо разговоров зеки напали на него, избили и изнасиловали. «С него требовали платить дань и подписывать признание в нарушениях, которых он не совершал, а он отказывался. Вот за это непослушание над Сергеевым и надругались», — вспоминает один из источников URA.RU, знакомый с ситуацией. Все происходящее снял на видео еще один заключенный. Впоследствии эти кадры были опубликованы в интернете. После избиения и изнасилования Лопаткин пришел к замначальника колонии Сергею Пантелееву и сказал, что Сергеев упоминал что-то про суицид. Тогда, не проверив информацию, Пантелеев отправил изнасилованного зека в психиатрическое отделение больницы. Бунт Вооруженные зеки идут в хозотряд (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Узнав о случившемся с Сергеевым, осужденные из числа «черных» собрались и пошли толпой в здание к хозблоку. По пути они сломали замки между локальными калитками и вооружились первыми попавшимися под руку предметами: палками, досками, табуретками. Были избиты более 20 зеков из хозяйственного отряда. Также «черные» прорвались в карантин, где в этот момент находились Лопаткин и Заякин. Сотрудники администрации не сумели сделать ничего против бунтующих и вызвали ОМОН. Воспоминания одного из осужденных URA.RU пообщалось с одним из осужденных, который в момент бунта находился в ИК-9. Сам он в беспорядках участия не принимал, но отчетливо помнит все, что тогда происходило. «Все началось с того, что в интернете кто-то увидел запись изнасилования одного из заключенных. Насколько помню, этого Сергеева „опустили“ (изнасиловали — прим. ред.) по наводке администрации колонии. Бунта как такового и не было. Просто собрались ребята со всех „локалок“ (территория возле каждого барака, огороженная забором, — прим. ред.) и пошли на отряд хозобслуги. Избили всех, кто там был, и разошлись. Никакой ОМОН никого не разгонял. Сами разошлись по баракам. А администрация вообще стояла в стороне. Они сначала попробовали остановить толпу, но поняли, что это бесполезно и отошли», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшие Количество пострадавших от рук бунтующих в различных источниках разнится. Где-то упоминается 20 пострадавших, где-то речь идет о 22 осужденных. Все они получили различные травмы: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, травма легкого, перелом ребер. Один из осужденных, который не имел никакого отношения к изнасилованию Сергеева, пытался перелезть через забор с колючей проволокой, лишь бы спастись от разъяренных «черных». «Цель была не попасться в руки разгневанных „черных“. Они не будут спрашивать, кто прав, кто виноват — просто разорвут. В такие моменты даже конвой с автоматами не страшен», — рассказывал один из осужденных в беседе со СМИ. После бунта госпитализированы были лишь трое заключенных, остальные продолжили находиться в своих отрядах. ОМОН и «шмон» ОМОН находился к ИК-9 только для устрашения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «ОМОН, может, и был вызван к воротам колонии, но на территорию они не заходили, пока ребята избивали сотрудников хозотряда. После того как все успокоилось и все разошлись, руководство колонии устроило общелагерный „шмон“ (обыск у заключенных — прим. ред.). Вот тогда сотрудники ОМОНа и сопровождали представителей администрации. Для устрашения спецконтингента, так сказать», — вспоминает собеседник агентства, который присутствовал в ИК-9 в этот момент. По его словам, все прошло достаточно спокойно и штатно. Кого-то тогда отправили в ШИЗО в связи с избиением заключенных, кого-то по другим причинам. Два месяца в бараке После того как в колонии все успокоилось, туда были направлены множество проверок. Собеседники URA.RU отмечают, что в ИК-9 приезжали не только представители ГУФСИН по Пермскому краю, но и федеральное руководство системы исполнения наказаний. «Это было ужасно. На время комиссий весь распорядок в лагере меняется. Закрывают абсолютно все. Никуда нельзя выйти: ни в санчасть, ни в баню. Можно находиться только в бараке. В таком режиме мы провели два месяца», — вспоминает мужчина. Наказание за совершенное преступление Новость по теме Из пермской колонии, где пытали заключенного, уволят начальника и его заместителя Когда ситуация с Сергеевым стала достоянием общественности, в отношении Лопаткина и Заякина было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Оба они получили новые сроки и были отправлены в колонию особого режима. Начальник ИК-9 Салим Абдурахманов и два его заместителя, Анатолий Вотяков и Сергей Пантелеев, были отстранены от работы. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело, он был признан виновным в халатности и превышении должностных полномочий, а в качестве наказания ему был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении 12 заключенных, которые принимали участие в бунте, велось два с половиной года. В июне 2022 года Соликамский городской суд увидел в деле массу нарушений и вернул его для устранения ошибок. В июне 2023 года дело вновь поступило в суд. Его рассмотрение до сих пор не завершено. Судьба Дмитрия Сергеева Известно, что в колонии строгого режима №9 Сергеев оказался за серию краж. Ему оставалось сидеть меньше месяца, когда Лопаткин и Заякин надругались над ним. Сразу после случившегося администрация колонии пыталась задобрить его. В частности, руководство дало указание готовить еду для Сергеева по отдельному меню. Сразу после освобождения, 5 ноября, Сергеев провел возле Кремля одиночный пикет. Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: «Кто и почему крышует пытки, вымогательства и ГУЛАГ в Перми?». Дмитрий Сергеев в очередной раз отбывает наказание в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тот же период он познакомился в Москве с девушкой. У них были романтические отношения, и они проживали вместе, но продлилось это недолго. В 2020 году Кировский райсуд Перми вновь вынес Сергееву обвинительный приговор за кражи и отправил его в колонию особого режима на три года. Практически сразу после освобождения в 2023 году Сергеев снова оказался фигурантом уголовных дел. На этот раз он признан виновным в кражах, порче имущества и разбойном нападении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого суда, в июле 2024 года Куединский райсуд отправил его в колонию особого режима на восемь с половиной лет. Апелляция на три месяца уменьшила Сергееву срок лишения свободы, но он продолжает добиваться снисхождения. Сейчас он подал кассационную жалобу на приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью 2019 года в ИК строгого режима №9 произошел бунт. Тогда «блатные» пошли против режима, встав на защиту другого осужденного. Этот случай превратил колонию в Соликамске в одну из самых скандальных в регионе. URA.RU поговорило с бывшими заключенными, которые в момент бунта находились в колонии, и полностью восстановило картину произошедшего пять лет назад. О предыстории бунта, событиях «до» и «после», а также о судьбе главного героя этой истории — читайте в материале ниже. На тюремном языке исправительная колония строгого режима является гибридной или «черно-красной». Она не «блатная», но и не полностью подконтрольная администрации. В этой колонии многие осужденные живут «по понятиям». Также там присутствуют те, кто помогает администрации учреждения. Как правило, они содержатся в хозяйственном отряде. Утром 22 сентября 2019 года двое осужденных из хозблока Лопаткин и Заякин пригласили для беседы такого же зека Дмитрия Сергеева. Вместо разговоров зеки напали на него, избили и изнасиловали. «С него требовали платить дань и подписывать признание в нарушениях, которых он не совершал, а он отказывался. Вот за это непослушание над Сергеевым и надругались», — вспоминает один из источников URA.RU, знакомый с ситуацией. Все происходящее снял на видео еще один заключенный. Впоследствии эти кадры были опубликованы в интернете. После избиения и изнасилования Лопаткин пришел к замначальника колонии Сергею Пантелееву и сказал, что Сергеев упоминал что-то про суицид. Тогда, не проверив информацию, Пантелеев отправил изнасилованного зека в психиатрическое отделение больницы. Узнав о случившемся с Сергеевым, осужденные из числа «черных» собрались и пошли толпой в здание к хозблоку. По пути они сломали замки между локальными калитками и вооружились первыми попавшимися под руку предметами: палками, досками, табуретками. Были избиты более 20 зеков из хозяйственного отряда. Также «черные» прорвались в карантин, где в этот момент находились Лопаткин и Заякин. Сотрудники администрации не сумели сделать ничего против бунтующих и вызвали ОМОН. URA.RU пообщалось с одним из осужденных, который в момент бунта находился в ИК-9. Сам он в беспорядках участия не принимал, но отчетливо помнит все, что тогда происходило. «Все началось с того, что в интернете кто-то увидел запись изнасилования одного из заключенных. Насколько помню, этого Сергеева „опустили“ (изнасиловали — прим. ред.) по наводке администрации колонии. Бунта как такового и не было. Просто собрались ребята со всех „локалок“ (территория возле каждого барака, огороженная забором, — прим. ред.) и пошли на отряд хозобслуги. Избили всех, кто там был, и разошлись. Никакой ОМОН никого не разгонял. Сами разошлись по баракам. А администрация вообще стояла в стороне. Они сначала попробовали остановить толпу, но поняли, что это бесполезно и отошли», — рассказал собеседник агентства. Количество пострадавших от рук бунтующих в различных источниках разнится. Где-то упоминается 20 пострадавших, где-то речь идет о 22 осужденных. Все они получили различные травмы: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, травма легкого, перелом ребер. Один из осужденных, который не имел никакого отношения к изнасилованию Сергеева, пытался перелезть через забор с колючей проволокой, лишь бы спастись от разъяренных «черных». «Цель была не попасться в руки разгневанных „черных“. Они не будут спрашивать, кто прав, кто виноват — просто разорвут. В такие моменты даже конвой с автоматами не страшен», — рассказывал один из осужденных в беседе со СМИ. После бунта госпитализированы были лишь трое заключенных, остальные продолжили находиться в своих отрядах. «ОМОН, может, и был вызван к воротам колонии, но на территорию они не заходили, пока ребята избивали сотрудников хозотряда. После того как все успокоилось и все разошлись, руководство колонии устроило общелагерный „шмон“ (обыск у заключенных — прим. ред.). Вот тогда сотрудники ОМОНа и сопровождали представителей администрации. Для устрашения спецконтингента, так сказать», — вспоминает собеседник агентства, который присутствовал в ИК-9 в этот момент. По его словам, все прошло достаточно спокойно и штатно. Кого-то тогда отправили в ШИЗО в связи с избиением заключенных, кого-то по другим причинам. После того как в колонии все успокоилось, туда были направлены множество проверок. Собеседники URA.RU отмечают, что в ИК-9 приезжали не только представители ГУФСИН по Пермскому краю, но и федеральное руководство системы исполнения наказаний. «Это было ужасно. На время комиссий весь распорядок в лагере меняется. Закрывают абсолютно все. Никуда нельзя выйти: ни в санчасть, ни в баню. Можно находиться только в бараке. В таком режиме мы провели два месяца», — вспоминает мужчина. Когда ситуация с Сергеевым стала достоянием общественности, в отношении Лопаткина и Заякина было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Оба они получили новые сроки и были отправлены в колонию особого режима. Начальник ИК-9 Салим Абдурахманов и два его заместителя, Анатолий Вотяков и Сергей Пантелеев, были отстранены от работы. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело, он был признан виновным в халатности и превышении должностных полномочий, а в качестве наказания ему был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении 12 заключенных, которые принимали участие в бунте, велось два с половиной года. В июне 2022 года Соликамский городской суд увидел в деле массу нарушений и вернул его для устранения ошибок. В июне 2023 года дело вновь поступило в суд. Его рассмотрение до сих пор не завершено. Известно, что в колонии строгого режима №9 Сергеев оказался за серию краж. Ему оставалось сидеть меньше месяца, когда Лопаткин и Заякин надругались над ним. Сразу после случившегося администрация колонии пыталась задобрить его. В частности, руководство дало указание готовить еду для Сергеева по отдельному меню. Сразу после освобождения, 5 ноября, Сергеев провел возле Кремля одиночный пикет. Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: «Кто и почему крышует пытки, вымогательства и ГУЛАГ в Перми?». В тот же период он познакомился в Москве с девушкой. У них были романтические отношения, и они проживали вместе, но продлилось это недолго. В 2020 году Кировский райсуд Перми вновь вынес Сергееву обвинительный приговор за кражи и отправил его в колонию особого режима на три года. Практически сразу после освобождения в 2023 году Сергеев снова оказался фигурантом уголовных дел. На этот раз он признан виновным в кражах, порче имущества и разбойном нападении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого суда, в июле 2024 года Куединский райсуд отправил его в колонию особого режима на восемь с половиной лет. Апелляция на три месяца уменьшила Сергееву срок лишения свободы, но он продолжает добиваться снисхождения. Сейчас он подал кассационную жалобу на приговор.