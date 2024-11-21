Президент пермского БК «Парма» нашел работу в Санкт-Петербурге

Депутат законодательного собрания Пермского края, президент фонда развития баскетбола «Парма» Сергей Богуславский нашел работу в Санкт-Петербурге. Он занял пост коммерческого директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».
«Сергей Богуславский стал коммерческим директором в ГУП „Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга“, основной теплоснабжающей организации города», — пишет «Ъ-Прикамье». В беседе с изданием Богуславский пояснил, что трудоустроился в питерскую компанию еще летом в статусе советника. Он также отметил, что его новая работа «не мешает законотворческой деятельности и работе в спортклубе».
ГУП «ТЭК СПб» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга. На сайте компании сведений о Богуславском нет. Пермский депутат до 2015 года возглавлял пермский филиал ТГК-9 (сейчас — «Т Плюс»). В краевом законодательном собрании он является заместителем руководителя комитета по развитию инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!