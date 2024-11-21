21 ноября 2024

Президент пермского БК «Парма» нашел работу в Санкт-Петербурге

Пермский депутат Богуславский стал топ-менеджером ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Богуславский назначен коммерческим директором ГУП «ТЭК СПб»
Сергей Богуславский назначен коммерческим директором ГУП «ТЭК СПб» Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края, президент фонда развития баскетбола «Парма» Сергей Богуславский нашел работу в Санкт-Петербурге. Он занял пост коммерческого директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

«Сергей Богуславский стал коммерческим директором в ГУП „Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга“, основной теплоснабжающей организации города», — пишет «Ъ-Прикамье». В беседе с изданием Богуславский пояснил, что трудоустроился в питерскую компанию еще летом в статусе советника. Он также отметил, что его новая работа «не мешает законотворческой деятельности и работе в спортклубе».

ГУП «ТЭК СПб» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга. На сайте компании сведений о Богуславском нет. Пермский депутат до 2015 года возглавлял пермский филиал ТГК-9 (сейчас — «Т Плюс»). В краевом законодательном собрании он является заместителем руководителя комитета по развитию инфраструктуры.

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Депутат законодательного собрания Пермского края, президент фонда развития баскетбола «Парма» Сергей Богуславский нашел работу в Санкт-Петербурге. Он занял пост коммерческого директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». «Сергей Богуславский стал коммерческим директором в ГУП „Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга“, основной теплоснабжающей организации города», — пишет «Ъ-Прикамье». В беседе с изданием Богуславский пояснил, что трудоустроился в питерскую компанию еще летом в статусе советника. Он также отметил, что его новая работа «не мешает законотворческой деятельности и работе в спортклубе». ГУП «ТЭК СПб» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга. На сайте компании сведений о Богуславском нет. Пермский депутат до 2015 года возглавлял пермский филиал ТГК-9 (сейчас — «Т Плюс»). В краевом законодательном собрании он является заместителем руководителя комитета по развитию инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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