12 марта 2023
11 марта 2023

Президент пермского БК «Парма» претендует на место в заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, богуславский сергей
Сергей Богуславский сейчас входит в комитет по развитию инфраструктуры пермского краевого законодательного собрания Фото:

Президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» Сергей Богуславский может занять пост замруководителя комитета по развитию инфраструктуры в краевом парламенте. Вопрос о главе комитета и его заместителе будет рассмотрен депутатами 14 марта.

«На должность главы комитета будет внесена кандидатура Павла Черепанова. На освобождающееся кресло заместителя председателя комитета будет предложена кандидатура президента БК „Парма“ Сергея Богуславского», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Прежний глава комитета по инфраструктуре Антон Удальев ранее сложил с себя полномочия депутата. Богуславский сейчас является членом указанного выше комитета.

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Президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» Сергей Богуславский может занять пост замруководителя комитета по развитию инфраструктуры в краевом парламенте. Вопрос о главе комитета и его заместителе будет рассмотрен депутатами 14 марта. «На должность главы комитета будет внесена кандидатура Павла Черепанова. На освобождающееся кресло заместителя председателя комитета будет предложена кандидатура президента БК „Парма“ Сергея Богуславского», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Прежний глава комитета по инфраструктуре Антон Удальев ранее сложил с себя полномочия депутата. Богуславский сейчас является членом указанного выше комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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