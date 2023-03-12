Президент пермского БК «Парма» претендует на место в заксобрании

Президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» Сергей Богуславский может занять пост замруководителя комитета по развитию инфраструктуры в краевом парламенте. Вопрос о главе комитета и его заместителе будет рассмотрен депутатами 14 марта.
«На должность главы комитета будет внесена кандидатура Павла Черепанова. На освобождающееся кресло заместителя председателя комитета будет предложена кандидатура президента БК „Парма“ Сергея Богуславского», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Прежний глава комитета по инфраструктуре Антон Удальев ранее сложил с себя полномочия депутата. Богуславский сейчас является членом указанного выше комитета.
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