Знакомство политтехнологов с Жогой сорвалось, установки им дал другой чиновник. Фото

В уральском полпредстве попросили политтехнологов работать с участниками СВО

22 ноября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Встреча подобного формата в резиденции полпреда прошла впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU Политтехнологам не удалось познакомиться с новым героем российской политики — полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой, назначенным недавно. Он, заявленный в программе большого съезда политконсультантов с приветственным словом, был вынужден переиграть план — из-за приезда зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Вводные представителям отрасли озвучивал заместитель полпреда Борис Кириллов — один из старожилов окружной власти. Вместе со всеми их слушал корреспондент URA.RU. Такой съезд, организованный Российской ассоциацией политконсультантов (РАПК), проходит в полпредстве впервые. Собираясь на встречу, пиарщики шутили: «Приехали на Жогу посмотреть». Узнав от Кириллова, что его не будет, расстроились. «Есть четыре тезиса, которые нас волнуют, на которые, как нам кажется, стоит обратить внимание: мы с вами видим что по итогам прошедшей избирательной кампании общество консолидировалось вокруг президента и вокруг правящей партии. В будущем году нам с вами предстоит, если брать уральский округ, более чем 500 избирательных кампаний — больше, чем за прошедшие два сезона, и это тоже очень интересные и сложные кампании», — анонсировал Кириллов, чиновник администрации президента РФ. Депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») с соратницей Анастасией Павлюченковой (на фото спиной) и главой ДРТ Натальей Гурченок Фото: Размик Закарян © URA.RU Среди этих «интересных и сложных» кампаний — выборы депутатов в заксобрание Челябинской области, где ожидают высокую конкуренцию, и на Ямале, а также «непростая кампания» по выбору областной думы в Курганской области. «Ждем вашего активного участия, работы и взаимодействия с кандидатами», — напутствовал Кириллов. Работе с участниками СВО он посвятил отдельный блок и озвучил просьбу: работа должна вестись серьезно и ответственно, причем уже на этапе селекции кандидатов. Не менее важна и дальнейшая личная работа. «Наработки политического сообщества более чем важны, работы по этому направлению нужно начинать заранее», — добавил замполпреда. Волнует власти и ситуация в межнациональной сфере, которая приобретает все большее значение. Ситуация в челябинском Коркино, где местные жители атаковали цыган из-за смерти 40-летней таксистки, — пример того, как общество могут накручивать по этой теме. «Это была самоорганизация людей, которая стала следствием понятной пропагандистской работы со стороны одной из незарегистрированных общественных организаций, им удалось раскачать ситуацию быстро. Что было потом, мы знаем. Поэтому большая просьба учитывать, что сохранение межнационального согласия будет носить принципиальный характер для нас», — транслировал позицию спикер. Последнее, на что Кириллов порекомендовал политтехнологам обращать внимание в своей работе, — система дистанционного электронного голосования. Ее успешно использовали на выборах в Челябинской и Свердловской областях, система показала «блестящие результаты». Поэтому надо ее масштабировать и на другие регионы УрФО. Среди гостей мероприятия были известные уральские политконсультанты Алексей Швайгерт, Александр Пирогов (советник мэра Екатеринбурга Алексея Орлова), Александр Ханин, Алексей Чусовитин, Алексей Ширинкин, Анатолий Гагарин и другие. Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко записал видеоприветствие, хотя ждали его лично. Пригласили и представителей внутриполитических блоков из правительств уральских регионов, а также структурных подразделений, которые включены в избирательный процесс. От Свердловской области были политический вице-губернатор Олег Чемезов (который ушел вскоре после приветственного слова Кириллова), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, руководитель Центра управления регионом Валентина Ермакова, глава Информационно-аналитического центра Юлия Вершецкая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политтехнологам не удалось познакомиться с новым героем российской политики — полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой, назначенным недавно. Он, заявленный в программе большого съезда политконсультантов с приветственным словом, был вынужден переиграть план — из-за приезда зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Вводные представителям отрасли озвучивал заместитель полпреда Борис Кириллов — один из старожилов окружной власти. Вместе со всеми их слушал корреспондент URA.RU. Такой съезд, организованный Российской ассоциацией политконсультантов (РАПК), проходит в полпредстве впервые. Собираясь на встречу, пиарщики шутили: «Приехали на Жогу посмотреть». Узнав от Кириллова, что его не будет, расстроились. «Есть четыре тезиса, которые нас волнуют, на которые, как нам кажется, стоит обратить внимание: мы с вами видим что по итогам прошедшей избирательной кампании общество консолидировалось вокруг президента и вокруг правящей партии. В будущем году нам с вами предстоит, если брать уральский округ, более чем 500 избирательных кампаний — больше, чем за прошедшие два сезона, и это тоже очень интересные и сложные кампании», — анонсировал Кириллов, чиновник администрации президента РФ. Среди этих «интересных и сложных» кампаний — выборы депутатов в заксобрание Челябинской области, где ожидают высокую конкуренцию, и на Ямале, а также «непростая кампания» по выбору областной думы в Курганской области. «Ждем вашего активного участия, работы и взаимодействия с кандидатами», — напутствовал Кириллов. Работе с участниками СВО он посвятил отдельный блок и озвучил просьбу: работа должна вестись серьезно и ответственно, причем уже на этапе селекции кандидатов. Не менее важна и дальнейшая личная работа. «Наработки политического сообщества более чем важны, работы по этому направлению нужно начинать заранее», — добавил замполпреда. Волнует власти и ситуация в межнациональной сфере, которая приобретает все большее значение. Ситуация в челябинском Коркино, где местные жители атаковали цыган из-за смерти 40-летней таксистки, — пример того, как общество могут накручивать по этой теме. «Это была самоорганизация людей, которая стала следствием понятной пропагандистской работы со стороны одной из незарегистрированных общественных организаций, им удалось раскачать ситуацию быстро. Что было потом, мы знаем. Поэтому большая просьба учитывать, что сохранение межнационального согласия будет носить принципиальный характер для нас», — транслировал позицию спикер. Последнее, на что Кириллов порекомендовал политтехнологам обращать внимание в своей работе, — система дистанционного электронного голосования. Ее успешно использовали на выборах в Челябинской и Свердловской областях, система показала «блестящие результаты». Поэтому надо ее масштабировать и на другие регионы УрФО. Среди гостей мероприятия были известные уральские политконсультанты Алексей Швайгерт, Александр Пирогов (советник мэра Екатеринбурга Алексея Орлова), Александр Ханин, Алексей Чусовитин, Алексей Ширинкин, Анатолий Гагарин и другие. Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко записал видеоприветствие, хотя ждали его лично. Пригласили и представителей внутриполитических блоков из правительств уральских регионов, а также структурных подразделений, которые включены в избирательный процесс. От Свердловской области были политический вице-губернатор Олег Чемезов (который ушел вскоре после приветственного слова Кириллова), глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок, руководитель Центра управления регионом Валентина Ермакова, глава Информационно-аналитического центра Юлия Вершецкая.