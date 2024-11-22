Летчик из Екатеринбурга лишился 80 тысяч рублей на Wildberries, ничего не купив

Военнослужащий из Екатеринбурга лишился более 80 тысяч рублей, которыми неизвестный расплатился с его счета в интернет-магазине Wildberries. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Летчик был на рабочем месте, когда получил уведомление о списании полутора тысяч рублей, но поначалу не придал этому значения. Спустя три дня у него списали уже 82,5 тысячи. Тогда военный написал в службу поддержки магазина», — сообщил собеседник агентства.
Там объяснили, что покупки совершались с другого личного кабинета, к которому привязан предыдущий номер сотового телефона летчика. По факту кражи денег полицией проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!