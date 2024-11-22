Летчик из Екатеринбурга лишился 80 тысяч рублей на Wildberries, ничего не купив

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Неизвестный списал деньги со счета военного на свои покупки Фото:

Военнослужащий из Екатеринбурга лишился более 80 тысяч рублей, которыми неизвестный расплатился с его счета в интернет-магазине Wildberries. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Летчик был на рабочем месте, когда получил уведомление о списании полутора тысяч рублей, но поначалу не придал этому значения. Спустя три дня у него списали уже 82,5 тысячи. Тогда военный написал в службу поддержки магазина», — сообщил собеседник агентства.

Там объяснили, что покупки совершались с другого личного кабинета, к которому привязан предыдущий номер сотового телефона летчика. По факту кражи денег полицией проводится проверка.

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Военнослужащий из Екатеринбурга лишился более 80 тысяч рублей, которыми неизвестный расплатился с его счета в интернет-магазине Wildberries. Об этом URA.RU рассказал источник. «Летчик был на рабочем месте, когда получил уведомление о списании полутора тысяч рублей, но поначалу не придал этому значения. Спустя три дня у него списали уже 82,5 тысячи. Тогда военный написал в службу поддержки магазина», — сообщил собеседник агентства. Там объяснили, что покупки совершались с другого личного кабинета, к которому привязан предыдущий номер сотового телефона летчика. По факту кражи денег полицией проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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