Россия снимет запрет на экспорт бензина до конца года

Россия планирует досрочно отменить запрет на экспорт бензина до конца года. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.
«Запрет экспорта бензина будет досрочно снят в России», — передает слова Новака ТАСС. Он добавил, что в ближайшие дни будут подготовлены необходимые документы.
Правительство обсуждает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 для снижения объемов переработки. Александр Новак отметил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения, и, если будут подтверждены излишки, будет принято решение о разрешении экспорта. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что отмена ограничений воспринимается рынком положительно, так как правительство стремится минимизировать риски.
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