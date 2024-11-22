Россия снимет запрет на экспорт бензина до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скоро подготовят документы для снятия запрета на экспорт бензина, заявил Новак
Скоро подготовят документы для снятия запрета на экспорт бензина, заявил Новак Фото:

Россия планирует досрочно отменить запрет на экспорт бензина до конца года. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

«Запрет экспорта бензина будет досрочно снят в России», — передает слова Новака ТАСС. Он добавил, что в ближайшие дни будут подготовлены необходимые документы.

Правительство обсуждает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 для снижения объемов переработки. Александр Новак отметил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения, и, если будут подтверждены излишки, будет принято решение о разрешении экспорта. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что отмена ограничений воспринимается рынком положительно, так как правительство стремится минимизировать риски.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия планирует досрочно отменить запрет на экспорт бензина до конца года. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. «Запрет экспорта бензина будет досрочно снят в России», — передает слова Новака ТАСС. Он добавил, что в ближайшие дни будут подготовлены необходимые документы. Правительство обсуждает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 для снижения объемов переработки. Александр Новак отметил, что сейчас анализируется баланс спроса и предложения, и, если будут подтверждены излишки, будет принято решение о разрешении экспорта. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что отмена ограничений воспринимается рынком положительно, так как правительство стремится минимизировать риски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...