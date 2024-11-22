В тюменской школе грозились устроить теракт

На данный момент в деле разбираются силовики
В ялуторовскую школу №3 (Тюменская область) начали поступать угрозы от неизвестного, который грозился прийти с оружием. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам директора учреждения Лады Павловой, сейчас проводится проверка.
«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — сообщила URA.RU директор школы №3 в Ялуторовске.
В УМВД корреспондентам URA.RU факт проверки подтвердили. В настоящий момент ведутся следственные действия.
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