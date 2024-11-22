В тюменской школе грозились устроить теракт

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На данный момент в деле разбираются силовики
На данный момент в деле разбираются силовики Фото:

В ялуторовскую школу №3 (Тюменская область) начали поступать угрозы от неизвестного, который грозился прийти с оружием. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам директора учреждения Лады Павловой, сейчас проводится проверка.

«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — сообщила URA.RU директор школы №3 в Ялуторовске.

В УМВД корреспондентам URA.RU факт проверки подтвердили. В настоящий момент ведутся следственные действия.

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В ялуторовскую школу №3 (Тюменская область) начали поступать угрозы от неизвестного, который грозился прийти с оружием. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам директора учреждения Лады Павловой, сейчас проводится проверка. «Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — сообщила URA.RU директор школы №3 в Ялуторовске. В УМВД корреспондентам URA.RU факт проверки подтвердили. В настоящий момент ведутся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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