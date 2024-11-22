Власти ХМАО раскрыли расходы на топ-чиновников и депутатов в 2025 году

Расходы на содержание губернатора ХМАО выросли из-за выплат Комаровой
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В ХМАО опубликованы запланированные расходы на содержание чиновников и депутатов
В ХМАО опубликованы запланированные расходы на содержание чиновников и депутатов Фото:

В ХМАО раскрыли расходы на содержание окружных властей. Проект бюджета опубликован на сайте югорского департамента финансов.

На содержание главы региона запланировано 22,6 миллиона рублей в год. Согласно поправкам в бюджет на 2024 год, ранее эта сумма была меньше — 20,1 миллиона рублей.

Источник, близкий к финблоку правительства Югры пояснил, что в эту сумму входят зарплата, соцвыплаты и командировочные. «Увеличение расходов связано с тем, что к прошлогодней сумме добавились компенсация за неиспользованный отпуск и окончательный расчет с ушедшей в отставку экс-главой региона Натальей Комаровой», — уточнил собеседник URA.RU.

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал экономичнее почти на три миллиона рублей по сравнению с прошлым годом — затраты на его содержание снизились с 21,7 до 19 млн. Вице-губернаторы обойдутся налогоплательщикам в 205 млн рублей (также на три миллиона дешевле), окружная дума подорожала на 43 млн (со 145 до 198). На депутатов Госдумы и их помощников выделено 20 млн рублей. Дешевле всего югорским налогоплательщикам обходятся сенаторы — на них округ планирует потратить всего семь миллионов рублей.

Проект бюджета будет обсуждаться 26 ноября на заседании профильного комитета окружной думы. Принять законопроект с учетом возможных правок депутаты должны будут 28 ноября на заседании парламента.

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В ХМАО раскрыли расходы на содержание окружных властей. Проект бюджета опубликован на сайте югорского департамента финансов. На содержание главы региона запланировано 22,6 миллиона рублей в год. Согласно поправкам в бюджет на 2024 год, ранее эта сумма была меньше — 20,1 миллиона рублей. Источник, близкий к финблоку правительства Югры пояснил, что в эту сумму входят зарплата, соцвыплаты и командировочные. «Увеличение расходов связано с тем, что к прошлогодней сумме добавились компенсация за неиспользованный отпуск и окончательный расчет с ушедшей в отставку экс-главой региона Натальей Комаровой», — уточнил собеседник URA.RU. Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал экономичнее почти на три миллиона рублей по сравнению с прошлым годом — затраты на его содержание снизились с 21,7 до 19 млн. Вице-губернаторы обойдутся налогоплательщикам в 205 млн рублей (также на три миллиона дешевле), окружная дума подорожала на 43 млн (со 145 до 198). На депутатов Госдумы и их помощников выделено 20 млн рублей. Дешевле всего югорским налогоплательщикам обходятся сенаторы — на них округ планирует потратить всего семь миллионов рублей. Проект бюджета будет обсуждаться 26 ноября на заседании профильного комитета окружной думы. Принять законопроект с учетом возможных правок депутаты должны будут 28 ноября на заседании парламента.
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