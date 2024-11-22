Свердловские депутаты добились дополнительных миллиардов в дефицитный бюджет

Проект бюджета Свердловской области на 2025 год, который оказался максимально дефицитным, пополнился на восемь миллиардов рублей после масштабных обсуждений в региональном заксобрании. Дополнительные средства пойдут, в том числе, на горячее питание для школьников и строительство новых спортивных площадок в муниципалитетах. Об итогах согласительных комиссий, где рассмотрели 242 обращения — от депутатов, мэров, надзорных ведомств, рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина.
«На рабочих группах в формате публичных слушаний с участием депутатов, глав муниципалитетов, надзорных ведомств, профсоюзов и общественных организаций были рассмотрены все вопросы, требующие дополнительного внимания. Министерство финансов достаточно быстро справилось с балансировкой, разногласий не возникло. Результаты балансировки выносим в поправки ко второму чтению. Комитет по бюджету, финансам и налогам будет рекомендовать законодательному собранию принять закон о бюджете во втором чтении», — рассказала Бабушкина.
Главный итог обсуждений — увеличение бюджетных ассигнований муниципалитетам. Деньги пойдут на решение системных вопросов — горячие питание в школах, строительство спортплощадок, ремонт зданий общеобразовательных учреждений и на другие сферы. Как пояснил первый замгубернатора Алексей Шмыков, в корректировках были учтены все предложения, часть из них будет рассматриваться дополнительно в ходе летних поправок в бюджет.
Еще 38 миллиардов регион дополнительно получит от федерации. Все это позволит в 2025 году увеличить расходы на здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, модернизацию объектов ЖКХ, создание комфортной городской среды. Обновленный проект областного бюджета рассмотрят во втором и третьем чтении 3 декабря.
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