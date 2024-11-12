Свердловский губернатор представил план на тяжелейший год

И упрекнул депутатов, которых просили молчать

12 ноября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев презентовал проект бюджета на 2025 год Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловская область вступает в самый непростой за последнее время финансовый год — и губернатор Евгений Куйвашев потратил больше часа, чтобы рассказать депутатам заксобрания, как. Бюджет оказался максимально дефицитным, многие сферы недофинансированы, фиксировали опрошенные корреспондентом URA.RU в кулуарах политики и госслужащие. Главу региона попытались максимально обезопасить, запретив депутатам «риторические» вопросы. Но они все-таки были. «За основу бюджета взят базовый сценарий, который предполагает рост экономики и наращивания капитальных вложений. Наш минфин и комитет по бюджету [заксобрания] провели большую работу по планированию. Учитывая возможности и результаты работы нашего хозяйственного сектора, исходя из базового прогноза доходы в 2025 году планируются на уровне 447 млрд рублей, расходы 490 млрд рублей…» — вступил Куйвашев. С депутатами перед заседанием провели профилактические беседы Фото: Размик Закарян © URA.RU Когда принимали бюджет на 2024 год, разница между доходами и расходами была всего в 16 млрд рублей. Сейчас же — 43 млрд. Министр финансов Александр Старков признавал: дефицит бюджета максимально допустимый, увеличивать его больше не представляется возможным. На верхней планке находится и госдолг региона — 120,8 млрд рублей. На его обслуживание в следующем году уйдет еще почти 5 млрд рублей. На одном из комитетов, где предварительно обсуждали проект бюджета, это стало поводом для словесной стычки между депутатом Игорем Аксеновым и первым замминистра финансов Светланой Климук. От нее попытались добиться простого ответа, почему в других субъектах УрФО размер госдолга снижается, а в Свердловской области нет. Не получилось. Губернатор в своем докладе эти нюансы не комментировал, сосредоточился на направлениях, которые получат максимальную поддержку из бюджета. Порядка 300 млрд рублей уйдет на финансирование социальной сферы — образование, соцполитика, здравоохранение, культура и спорт, индексация зарплат бюджетникам. «Рост благополучия, социальная стабильность, инфраструктурное развитие, технологический суверенитет — эти задачи остаются приоритетными на перспективу до 2027 года», — обозначил Куйвашев. Как раз за счет того, что большая часть денег предусмотрена на социалку, и просели все остальные сферы, разъяснил URA.RU один из парламентарев. Свидетельством этого являются возмущения некоторых депутатов на комитетах, где впервые рассматривали проект бюджета. Новость по теме Спикер заксо предотвратила бюджетный коллапс в Свердловской области: депутаты уступили кабмину Например, аграрии не увидели там 500 млн рублей, обещанных губернатором на поддержку производителей молока, а мининвест остался не удовлетворен суммой в 18 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Учитывая, что требуется 232 млн. «За последние пять лет это действительно самый „тяжелый“ бюджет. Учитывая соотношение доходов к накопленным ожиданиям по расходам», — оценил знакомый госслужащий. «Поэтому острых вопросов попросили не задавать. Если в прошлом году у минфина оставался определенный денежный резерв после формирования бюджета, то в этом нет. Смысл в риторических вопросах?! Все и так понимают, в какое время живем», — раскрыл детали подготовки к заседанию депутат из числа «единороссов». Однако парламентарии все же нашли что спросить. Депутат Вячеслав Вегнер продолжил тему, которую поднимал с коллегами на аграрном комитете — поинтересовался у Куйвашева, будут ли выделены фермерам обещанные 500 млн рублей. Губернатор заявил, что поддержка обязательно будет — правда, уточнил, что речь шла о сумме до полумиллиарда рублей — а взамен потребовал у фермеров не вывозить молоко в другие регионы. «Если хотя бы один производитель это условие нарушит, отменяем все льготы», — грозно заявил он. Министру-новичку Григорию Сурганову губернатор сделал выговор после жалобы Армена Карапетяна Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутат-коммунист Габбас Даутов под смешки коллег призвал главу региона обратить внимание на травматизм на Качканарском ГОКе — «из-за приватизации». Его коллега по партии — вернуть памятник Ленину на центральную площадь Ревды. Губернатор пообещал разобраться, но вопросы его явно раздражали. «Это недопустимо, что депутаты заксо поднимают вопросы местного значения», — отметил он. А депутат Станислав Блохин, пользуясь случаем, пригласил губернатора на закрытую вечеринку своего денежного клуба — с топовыми предпринимателями. «Я постараюсь, но много мероприятий, которые традиционно не отменишь, обязательные выезды в Москву… Но если будет возможность, обязательно приду», — тактично отказался Куйвашев. Спрашивали губернатора и про мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, и про реконструкцию школ и детских садов, про загородные лагеря — на эти вопросы он отвечал обтекаемо — многое уже делается и вопросы не забрасываются. Депутата Сергея Никонова, предложившего развивать экологический туризм, в частности, на Шарташе, он пригласил на ближайшее заседание правительства, где как раз планировали рассмотреть этот вопрос. А своего зама Алексея Шмыкова по просьбе вице-спикера Аркадия Чернецкого попросил проанализировать работу Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который в 2025 году получит в 12 раз меньше денег. Послушать доклад губернатора пришли и сенаторы — Александр Высокинский и Виктор Шептий Фото: Размик Закарян © URA.RU После вопроса депутата Армена Карапетяна, имеющего репутацию любимого депутата Куйвашева, досталось главе минстроя Григорию Сурганову, занявшему пост всего несколько месяцев назад. Парламентарий посетовал, что в ведомстве зависли 50 млн рублей, выделенные на ремонт одной из старейших школ в Среднеуральске, где учатся 400 детей. «Я, как многодетный отец, беспокоюсь, чтобы дети учились комфортно и безопасно. Предложение — чтобы ускорить процесс, прошу вас найти возможность и дать поручение передать деньги в полномочия муниципалитету, чтобы они сами решили вопрос», — отметил Карапетян. Куйвашев строго обратился к Сурганову это вопрос, связанный с контролем федеральной прокуратуры. «Если вы не примите решение, приму я. Я уже давал десятки поручений по этому проекту», — заявил он. Следом за губернатором выступил депутат от КПРФ Олег Гордеев, который транслировал позицию федерального руководства. «Увеличение расходов по ряду направлений не дотягивает до официального прогноза инфляции, а расходы на сельское хозяйство сохранились на уровне 2024 года. Через несколько лет мы будем вынуждены пожинать плоды этого недофинансирования. Продаются государственные птицефабрики, молочные комбикормовые заводы, хлебные базы, при этом мы видим рост потребительских цен именно по этим категориям товаров», — посетовал он. Куйвашев, подводя итог, заявил: «Хорошо, когда есть что делить». И упрекнул депутатов за отсутствие идей, где еще найти деньги в бюджет. «Почему бы не поднять вопрос о том, чтобы применить повышенные налоговые ставки к компаниям, которые зарегистрированы в других регионах, а пользуются нашими дорогами? Нам есть над чем работать, и по сусекам скрести», — напутствовал он парламентариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область вступает в самый непростой за последнее время финансовый год — и губернатор Евгений Куйвашев потратил больше часа, чтобы рассказать депутатам заксобрания, как. Бюджет оказался максимально дефицитным, многие сферы недофинансированы, фиксировали опрошенные корреспондентом URA.RU в кулуарах политики и госслужащие. Главу региона попытались максимально обезопасить, запретив депутатам «риторические» вопросы. Но они все-таки были. «За основу бюджета взят базовый сценарий, который предполагает рост экономики и наращивания капитальных вложений. Наш минфин и комитет по бюджету [заксобрания] провели большую работу по планированию. Учитывая возможности и результаты работы нашего хозяйственного сектора, исходя из базового прогноза доходы в 2025 году планируются на уровне 447 млрд рублей, расходы 490 млрд рублей…» — вступил Куйвашев. Когда принимали бюджет на 2024 год, разница между доходами и расходами была всего в 16 млрд рублей. Сейчас же — 43 млрд. Министр финансов Александр Старков признавал: дефицит бюджета максимально допустимый, увеличивать его больше не представляется возможным. На верхней планке находится и госдолг региона — 120,8 млрд рублей. На его обслуживание в следующем году уйдет еще почти 5 млрд рублей. На одном из комитетов, где предварительно обсуждали проект бюджета, это стало поводом для словесной стычки между депутатом Игорем Аксеновым и первым замминистра финансов Светланой Климук. От нее попытались добиться простого ответа, почему в других субъектах УрФО размер госдолга снижается, а в Свердловской области нет. Не получилось. Губернатор в своем докладе эти нюансы не комментировал, сосредоточился на направлениях, которые получат максимальную поддержку из бюджета. Порядка 300 млрд рублей уйдет на финансирование социальной сферы — образование, соцполитика, здравоохранение, культура и спорт, индексация зарплат бюджетникам. «Рост благополучия, социальная стабильность, инфраструктурное развитие, технологический суверенитет — эти задачи остаются приоритетными на перспективу до 2027 года», — обозначил Куйвашев. Например, аграрии не увидели там 500 млн рублей, обещанных губернатором на поддержку производителей молока, а мининвест остался не удовлетворен суммой в 18 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Учитывая, что требуется 232 млн. «За последние пять лет это действительно самый „тяжелый“ бюджет. Учитывая соотношение доходов к накопленным ожиданиям по расходам», — оценил знакомый госслужащий. «Поэтому острых вопросов попросили не задавать. Если в прошлом году у минфина оставался определенный денежный резерв после формирования бюджета, то в этом нет. Смысл в риторических вопросах?! Все и так понимают, в какое время живем», — раскрыл детали подготовки к заседанию депутат из числа «единороссов». Однако парламентарии все же нашли что спросить. Депутат Вячеслав Вегнер продолжил тему, которую поднимал с коллегами на аграрном комитете — поинтересовался у Куйвашева, будут ли выделены фермерам обещанные 500 млн рублей. Губернатор заявил, что поддержка обязательно будет — правда, уточнил, что речь шла о сумме до полумиллиарда рублей — а взамен потребовал у фермеров не вывозить молоко в другие регионы. «Если хотя бы один производитель это условие нарушит, отменяем все льготы», — грозно заявил он. Депутат-коммунист Габбас Даутов под смешки коллег призвал главу региона обратить внимание на травматизм на Качканарском ГОКе — «из-за приватизации». Его коллега по партии — вернуть памятник Ленину на центральную площадь Ревды. Губернатор пообещал разобраться, но вопросы его явно раздражали. «Это недопустимо, что депутаты заксо поднимают вопросы местного значения», — отметил он. А депутат Станислав Блохин, пользуясь случаем, пригласил губернатора на закрытую вечеринку своего денежного клуба — с топовыми предпринимателями. «Я постараюсь, но много мероприятий, которые традиционно не отменишь, обязательные выезды в Москву… Но если будет возможность, обязательно приду», — тактично отказался Куйвашев. Спрашивали губернатора и про мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, и про реконструкцию школ и детских садов, про загородные лагеря — на эти вопросы он отвечал обтекаемо — многое уже делается и вопросы не забрасываются. Депутата Сергея Никонова, предложившего развивать экологический туризм, в частности, на Шарташе, он пригласил на ближайшее заседание правительства, где как раз планировали рассмотреть этот вопрос. А своего зама Алексея Шмыкова по просьбе вице-спикера Аркадия Чернецкого попросил проанализировать работу Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который в 2025 году получит в 12 раз меньше денег. После вопроса депутата Армена Карапетяна, имеющего репутацию любимого депутата Куйвашева, досталось главе минстроя Григорию Сурганову, занявшему пост всего несколько месяцев назад. Парламентарий посетовал, что в ведомстве зависли 50 млн рублей, выделенные на ремонт одной из старейших школ в Среднеуральске, где учатся 400 детей. «Я, как многодетный отец, беспокоюсь, чтобы дети учились комфортно и безопасно. Предложение — чтобы ускорить процесс, прошу вас найти возможность и дать поручение передать деньги в полномочия муниципалитету, чтобы они сами решили вопрос», — отметил Карапетян. Куйвашев строго обратился к Сурганову это вопрос, связанный с контролем федеральной прокуратуры. «Если вы не примите решение, приму я. Я уже давал десятки поручений по этому проекту», — заявил он. Следом за губернатором выступил депутат от КПРФ Олег Гордеев, который транслировал позицию федерального руководства. «Увеличение расходов по ряду направлений не дотягивает до официального прогноза инфляции, а расходы на сельское хозяйство сохранились на уровне 2024 года. Через несколько лет мы будем вынуждены пожинать плоды этого недофинансирования. Продаются государственные птицефабрики, молочные комбикормовые заводы, хлебные базы, при этом мы видим рост потребительских цен именно по этим категориям товаров», — посетовал он. Куйвашев, подводя итог, заявил: «Хорошо, когда есть что делить». И упрекнул депутатов за отсутствие идей, где еще найти деньги в бюджет. «Почему бы не поднять вопрос о том, чтобы применить повышенные налоговые ставки к компаниям, которые зарегистрированы в других регионах, а пользуются нашими дорогами? Нам есть над чем работать, и по сусекам скрести», — напутствовал он парламентариев.