В Тобольске на рабочем месте умер сантехник

В подвале одного из домов в Тобольске обнаружили тело сантехника, который работал от управляющей компании. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел днем 22 ноября.
«В дневное время в 10-м микрорайоне Тобольска в подвальном помещении многоквартирного жилого дома произошел несчастный случай, в результате которого погиб сантехник управляющей компании. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Погибшему мужчине было 67 лет. В настоящий момент к делу привлечены специалисты Государственной инспекции труда. На основании происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.
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