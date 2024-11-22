В Тобольске на рабочем месте умер сантехник

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Тело мужчины обнаружили днем, 22 ноября
Тело мужчины обнаружили днем, 22 ноября Фото:

В подвале одного из домов в Тобольске обнаружили тело сантехника, который работал от управляющей компании. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел днем 22 ноября.

«В дневное время в 10-м микрорайоне Тобольска в подвальном помещении многоквартирного жилого дома произошел несчастный случай, в результате которого погиб сантехник управляющей компании. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Погибшему мужчине было 67 лет. В настоящий момент к делу привлечены специалисты Государственной инспекции труда. На основании происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

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В подвале одного из домов в Тобольске обнаружили тело сантехника, который работал от управляющей компании. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел днем 22 ноября. «В дневное время в 10-м микрорайоне Тобольска в подвальном помещении многоквартирного жилого дома произошел несчастный случай, в результате которого погиб сантехник управляющей компании. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Погибшему мужчине было 67 лет. В настоящий момент к делу привлечены специалисты Государственной инспекции труда. На основании происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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