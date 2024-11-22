Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области

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В Курскую область вернулись 46 жителей, сообщила Москалькова
В Курскую область вернулись 46 жителей, сообщила Москалькова Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия вернула 46 жителей Курской области с территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

«С Украины вернулись 46 жителей Курской области», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди возвращенных — 12 детей, включая новорожденного и малыша до трех лет, а также инвалид-колясочник.

Возвращение, по словам Москальковой, стало возможным благодаря взаимодействию с различными государственными органами России и Беларуси. Также поддержку оказывал Международный комитет Красного Креста (МККК), который обеспечивал людей питанием и транспортом.

В августе Украина осуществила атаку на Курскую область. В результате ВСУ оказались в окружении российских войск на данной территории, понеся значительные потери и лишившись возможности получать снабжение. В ходе боевых действий несколько жителей региона были вывезены на Украину. В Сумской области были обнаружены 13 граждан России.

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Россия вернула 46 жителей Курской области с территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. «С Украины вернулись 46 жителей Курской области», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди возвращенных — 12 детей, включая новорожденного и малыша до трех лет, а также инвалид-колясочник. Возвращение, по словам Москальковой, стало возможным благодаря взаимодействию с различными государственными органами России и Беларуси. Также поддержку оказывал Международный комитет Красного Креста (МККК), который обеспечивал людей питанием и транспортом. В августе Украина осуществила атаку на Курскую область. В результате ВСУ оказались в окружении российских войск на данной территории, понеся значительные потери и лишившись возможности получать снабжение. В ходе боевых действий несколько жителей региона были вывезены на Украину. В Сумской области были обнаружены 13 граждан России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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