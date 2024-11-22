Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области

Россия вернула 46 жителей Курской области с территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
«С Украины вернулись 46 жителей Курской области», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что среди возвращенных — 12 детей, включая новорожденного и малыша до трех лет, а также инвалид-колясочник.
Возвращение, по словам Москальковой, стало возможным благодаря взаимодействию с различными государственными органами России и Беларуси. Также поддержку оказывал Международный комитет Красного Креста (МККК), который обеспечивал людей питанием и транспортом.
В августе Украина осуществила атаку на Курскую область. В результате ВСУ оказались в окружении российских войск на данной территории, понеся значительные потери и лишившись возможности получать снабжение. В ходе боевых действий несколько жителей региона были вывезены на Украину. В Сумской области были обнаружены 13 граждан России.
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