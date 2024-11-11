На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян

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ВСУ перевезли на Украину 13 курян
ВСУ перевезли на Украину 13 курян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины обнаружены 13 перемещенных из Курской области россиян. Ведутся переговоры об их возможном возвращении в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«У нас есть сведения о 13 гражданах РФ, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — передает слова Москальковой ТАСС.

Украина напала на Курскую область в августе 2024 года. Однако сейчас бойцы ВСУ взяты в окружение российскими войсками и несут большие потери, они оторваны от поставок.

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В Сумской области Украины обнаружены 13 перемещенных из Курской области россиян. Ведутся переговоры об их возможном возвращении в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «У нас есть сведения о 13 гражданах РФ, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — передает слова Москальковой ТАСС. Украина напала на Курскую область в августе 2024 года. Однако сейчас бойцы ВСУ взяты в окружение российскими войсками и несут большие потери, они оторваны от поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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