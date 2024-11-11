На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян

В Сумской области Украины обнаружены 13 перемещенных из Курской области россиян. Ведутся переговоры об их возможном возвращении в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть сведения о 13 гражданах РФ, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — передает слова Москальковой ТАСС.
Украина напала на Курскую область в августе 2024 года. Однако сейчас бойцы ВСУ взяты в окружение российскими войсками и несут большие потери, они оторваны от поставок.
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