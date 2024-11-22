Уроженец Воткинска (Удмуртия) 21-летний Иван Караваев уехал в Екатеринбург на лечение и пропал, а через два месяца его тело нашли в лесу. Изначально поисковикам удалось обнаружить возле трассы его автомобиль Lada. Об этом рассказали в спасательном отряде «ПСО Воткинск».
«Иван Караваев 5 сентября уехал из дома на личном автомобиле Lada Priora на лечение в Екатеринбург. С 13 ноября перестал выходить на связь с родными», — сообщали поисковики. 22 ноября стало известно о смерти молодого человека.
По словам автомобилистов, машина, которая, как выяснилось, принадлежала Ивану, простояла возле Екатеринбургской кольцевой автодороги не одну неделю. За это время ее успели вскрыть, снять некоторые запчасти и колеса. «На ЕКАДе стоит две недели», — сказал очевидец.
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