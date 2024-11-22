Парня, уехавшего в Екатеринбург лечиться, нашли мертвым спустя два месяца. Фото

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, труп, ноги, манекен, 200, двухсотый
Тело молодого человека нашли 22 ноября (архивное фото) Фото:

Уроженец Воткинска (Удмуртия) 21-летний Иван Караваев уехал в Екатеринбург на лечение и пропал, а через два месяца его тело нашли в лесу. Изначально поисковикам удалось обнаружить возле трассы его автомобиль Lada. Об этом рассказали в спасательном отряде «ПСО Воткинск».

«Иван Караваев 5 сентября уехал из дома на личном автомобиле Lada Priora на лечение в Екатеринбург. С 13 ноября перестал выходить на связь с родными», — сообщали поисковики. 22 ноября стало известно о смерти молодого человека.

По словам автомобилистов, машина, которая, как выяснилось, принадлежала Ивану, простояла возле Екатеринбургской кольцевой автодороги не одну неделю. За это время ее успели вскрыть, снять некоторые запчасти и колеса. «На ЕКАДе стоит две недели», — сказал очевидец.

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Уроженец Воткинска (Удмуртия) 21-летний Иван Караваев уехал в Екатеринбург на лечение и пропал, а через два месяца его тело нашли в лесу. Изначально поисковикам удалось обнаружить возле трассы его автомобиль Lada. Об этом рассказали в спасательном отряде «ПСО Воткинск». «Иван Караваев 5 сентября уехал из дома на личном автомобиле Lada Priora на лечение в Екатеринбург. С 13 ноября перестал выходить на связь с родными», — сообщали поисковики. 22 ноября стало известно о смерти молодого человека. По словам автомобилистов, машина, которая, как выяснилось, принадлежала Ивану, простояла возле Екатеринбургской кольцевой автодороги не одну неделю. За это время ее успели вскрыть, снять некоторые запчасти и колеса. «На ЕКАДе стоит две недели», — сказал очевидец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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