Выведут на чистую воду: глава СК поручил проверить жену погибшего на СВО тюменца

Бастрыкин поручил провести проверку в Тюмени по факту мошенничества с гробовыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверку проведут по инициативе главы СК РФ
Проверку проведут по инициативе главы СК РФ Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу погибшего на СВО тюменца и его родственников, которые обвиняют его жену в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту мошеннических действий при оформлении наследства погибшего военнослужащего в Тюменской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе следствия», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о семье погибшего на СВО жителя Тюменской области, которая обвиняет супругу бойца в подделке свидетельства о браке и присвоении гробовых выплат. Сюжет об этом показали на федеральном канале.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу погибшего на СВО тюменца и его родственников, которые обвиняют его жену в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области. «Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту мошеннических действий при оформлении наследства погибшего военнослужащего в Тюменской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе следствия», — сообщили в ведомстве. Речь идет о семье погибшего на СВО жителя Тюменской области, которая обвиняет супругу бойца в подделке свидетельства о браке и присвоении гробовых выплат. Сюжет об этом показали на федеральном канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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