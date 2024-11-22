Выведут на чистую воду: глава СК поручил проверить жену погибшего на СВО тюменца

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу погибшего на СВО тюменца и его родственников, которые обвиняют его жену в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту мошеннических действий при оформлении наследства погибшего военнослужащего в Тюменской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе следствия», — сообщили в ведомстве.
Речь идет о семье погибшего на СВО жителя Тюменской области, которая обвиняет супругу бойца в подделке свидетельства о браке и присвоении гробовых выплат. Сюжет об этом показали на федеральном канале.
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