Ректор крупного уральского вуза призвала рожать детей даже без денег

Рожать детей необходимо в молодости, не задумываясь о проблемах с финансами. Такое мнение озвучила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.
«Я как ректор поддерживаю, чтобы семьи складывались в период обучения. В 2006 году средний возраст женщины, которая рожала, был 23-24 года. Сейчас — 29 лет. Не только врачи ответственны, а это в целом наша жизнь. Женщины ставят задачу быть успешной, реализовать свою карьеру. А мы говорим, что пока человек молод, полон сил, у него все со здоровьем в порядке нужно решать эту проблему, будучи молодым, 24-25 лет. И дети должны из семьи почерпнуть принципы семейной жизни, создания семьи. Никогда материальные преграды не были истинной преградой для создания семьи», — отметила Ковтун в эфире ОТВ.
По ее словам, родители нынешнего поколения виноваты в том, что их дети не рожают в молодости. Также ректор УГМУ призвала мужчин поддерживать женщин, говоря, что «ей все удастся в этой жизни успеть».
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