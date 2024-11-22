22 ноября 2024

В Перми открыли новый пункт отбора на службу по контракту

В Перми на улице Окулова открыли новый пункт отбора на службу по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый пункт отбора граждан на военную службу по контракту открыт в Перми
Новый пункт отбора граждан на военную службу по контракту открыт в Перми Фото:

В Перми открыт новый пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он находится на шоссе Космонавтов, 84. 

«На территории Дзержинского района краевой столицы функционируют еще четыре специальных брендированных павильона: на площади возле железнодорожного вокзала „Пермь-II“, на привокзальной площади со стороны главного направления, на пересечении улиц Хабаровской и Ветлужской и по адресу: проспект. Парковый, 36а», — сообщили в администрации Дзержинского района Перми.

Уточняется, что волонтеры в пунктах информируют о существенных изменениях в выплатах. Теперь жители Пермского края, заключившие контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года с Министерством обороны РФ на срок от года, смогут получить в первый месяц от 2 210 000 рублей, в первый год от 4 520 000 рублей.

Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрено около 20 различных мер поддержки, включая финансовую помощь, льготы и социальные программы.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми открыт новый пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он находится на шоссе Космонавтов, 84.  «На территории Дзержинского района краевой столицы функционируют еще четыре специальных брендированных павильона: на площади возле железнодорожного вокзала „Пермь-II“, на привокзальной площади со стороны главного направления, на пересечении улиц Хабаровской и Ветлужской и по адресу: проспект. Парковый, 36а», — сообщили в администрации Дзержинского района Перми. Уточняется, что волонтеры в пунктах информируют о существенных изменениях в выплатах. Теперь жители Пермского края, заключившие контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года с Министерством обороны РФ на срок от года, смогут получить в первый месяц от 2 210 000 рублей, в первый год от 4 520 000 рублей. Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрено около 20 различных мер поддержки, включая финансовую помощь, льготы и социальные программы. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...