В Перми открыли новый пункт отбора на службу по контракту

В Перми открыт новый пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Он находится на шоссе Космонавтов, 84.
«На территории Дзержинского района краевой столицы функционируют еще четыре специальных брендированных павильона: на площади возле железнодорожного вокзала „Пермь-II“, на привокзальной площади со стороны главного направления, на пересечении улиц Хабаровской и Ветлужской и по адресу: проспект. Парковый, 36а», — сообщили в администрации Дзержинского района Перми.
Уточняется, что волонтеры в пунктах информируют о существенных изменениях в выплатах. Теперь жители Пермского края, заключившие контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года с Министерством обороны РФ на срок от года, смогут получить в первый месяц от 2 210 000 рублей, в первый год от 4 520 000 рублей.
Кроме того, для участников СВО и членов их семей предусмотрено около 20 различных мер поддержки, включая финансовую помощь, льготы и социальные программы.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин.
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