16 октября 2024

Пермяки получат 30 000 рублей за содействие в привлечении контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер выплаты гражданам, которые помогут найти желающих служить в армии, составит 30 тысяч рублей
Размер выплаты гражданам, которые помогут найти желающих служить в армии, составит 30 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Установить на 2024 год единовременную денежную выплату гражданам РФ […] оказавшим содействие в привлечении граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы. Определить размер единовременной денежной выплаты за каждого гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы — 30 000,00 рублей», — говорится в указе губернатора.

Указанная мера поддержки не распространяется на военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата Пермского края и краевого пункта отбора на военную службу по контракту. Также новые меры поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, ввели власти Пермского округа. Размер единовременной выплаты для тех, кто отправится на СВО, составил 100 тысяч рублей.

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В Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Установить на 2024 год единовременную денежную выплату гражданам РФ […] оказавшим содействие в привлечении граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы. Определить размер единовременной денежной выплаты за каждого гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы — 30 000,00 рублей», — говорится в указе губернатора. Указанная мера поддержки не распространяется на военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата Пермского края и краевого пункта отбора на военную службу по контракту. Также новые меры поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, ввели власти Пермского округа. Размер единовременной выплаты для тех, кто отправится на СВО, составил 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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