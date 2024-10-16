Пермяки получат 30 000 рублей за содействие в привлечении контрактников

В Пермском крае граждане, оказавшие содействие в привлечении контрактников, получат 30 тысяч рублей. Указ о введении единовременной выплаты подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Установить на 2024 год единовременную денежную выплату гражданам РФ […] оказавшим содействие в привлечении граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы. Определить размер единовременной денежной выплаты за каждого гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы — 30 000,00 рублей», — говорится в указе губернатора.
Указанная мера поддержки не распространяется на военнослужащих и сотрудников военных частей Минобороны РФ, военного комиссариата Пермского края и краевого пункта отбора на военную службу по контракту. Также новые меры поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, ввели власти Пермского округа. Размер единовременной выплаты для тех, кто отправится на СВО, составил 100 тысяч рублей.
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