22 ноября 2024

Избивают людей, воруют: екатеринбуржцев кошмарит банда подростков. Видео

Банда подростков нападает, избивает и грабит жителей Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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За банду подростков взялся СК (архивное фото)
За банду подростков взялся СК (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители Железнодорожного района страдают от действий банды подростков, которые совершают грабежи, нападения и устраивают аварии. По словам пострадавших, при попытках написать заявление в полицию им начинали поступать угрозы физической расправы.

«В Железнодорожном районе Екатеринбурга группа подростков терроризирует местных жителей и плюет на нормы морали. Хулиганы каким-то образом избегают уголовной ответственности, хотя за плечами отморозков неоднократные приводы в полицию и постановки на учет. Банда несовершеннолетних за последнее время совершила множество магазинных краж, грабежей, избиений граждан», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург».

Активисты попросили силовиков вмешаться в ситуацию. В частности, они хотели, чтобы дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Вскоре это заметил сам глава СК и потребовал доклад о расследовании уголовного дела по статье 213 УК РФ (Хулиганство) от и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге жители Железнодорожного района страдают от действий банды подростков, которые совершают грабежи, нападения и устраивают аварии. По словам пострадавших, при попытках написать заявление в полицию им начинали поступать угрозы физической расправы. «В Железнодорожном районе Екатеринбурга группа подростков терроризирует местных жителей и плюет на нормы морали. Хулиганы каким-то образом избегают уголовной ответственности, хотя за плечами отморозков неоднократные приводы в полицию и постановки на учет. Банда несовершеннолетних за последнее время совершила множество магазинных краж, грабежей, избиений граждан», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург». Активисты попросили силовиков вмешаться в ситуацию. В частности, они хотели, чтобы дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Вскоре это заметил сам глава СК и потребовал доклад о расследовании уголовного дела по статье 213 УК РФ (Хулиганство) от и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко, сообщили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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