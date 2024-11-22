В Екатеринбурге жители Железнодорожного района страдают от действий банды подростков, которые совершают грабежи, нападения и устраивают аварии. По словам пострадавших, при попытках написать заявление в полицию им начинали поступать угрозы физической расправы.
«В Железнодорожном районе Екатеринбурга группа подростков терроризирует местных жителей и плюет на нормы морали. Хулиганы каким-то образом избегают уголовной ответственности, хотя за плечами отморозков неоднократные приводы в полицию и постановки на учет. Банда несовершеннолетних за последнее время совершила множество магазинных краж, грабежей, избиений граждан», — передает telegram-канал «Русская община Екатеринбург».
Активисты попросили силовиков вмешаться в ситуацию. В частности, они хотели, чтобы дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Вскоре это заметил сам глава СК и потребовал доклад о расследовании уголовного дела по статье 213 УК РФ (Хулиганство) от и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко, сообщили в пресс-службе ведомства.
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