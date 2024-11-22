Пермский производитель сэкономил сырье при производстве «молочки»

В Пермском крае сельхозтоваропроизводителя уличили в изготовлении молока из недостаточного количества сырья. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Мониторинг системы „Меркурий“ выявил нарушения у ООО „Суксунское“, которое производит молочную продукцию в Пермском округе. 15 ноября 2024 года компания произвела 1008 кг питьевого пастеризованного молока жирностью 2,5%, используя лишь 300 кг сырого коровьего молока, что недостаточно. Отсутствие информации о сырье не позволяет проследить его происхождение и подтвердить безопасность продукции, что может указывать на фальсификацию», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что производитель нарушил требования закона «О ветеринарии» и других регламентов, связанных с ветеринарными документами и безопасностью молока и молочной продукции. Управление Россельхознадзора аннулировало ветеринарный документ на молоко в системе «Меркурий» из-за несоответствия обязательным требованиям, в результате чего продукция не допущена к продаже. 18 ноября 2024 года управление предупредило организацию о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства и направило предупреждение уполномоченному лицу в ФГИС «ВетИС.Паспорт».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии и сою в говяжьем фарше, который поставлялся в школьную столовую в селе Гамово Пермского муниципального округа. Это выяснилось в ходе проверки надзорного ведомства, которая проводилась в октябре текущего года.
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