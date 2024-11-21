21 ноября 2024

Россельхознадзор обнаружил в пермской школе фарш с опасными бактериями

В пермскую школу попал фарш с бактериями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отобранных пробах фарша нашли листерии, которые являются возбудителями листериоза
В отобранных пробах фарша нашли листерии, которые являются возбудителями листериоза Фото:

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии и сою в говяжьем фарше, который поставлялся в школьную столовую в селе Гамово Пермского муниципального округа. Это выяснилось в ходе проверки надзорного ведомства, которая проводилась в октябре текущего года. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.

«В говяжьем фарше выявлено наличие Listeria monocytogenes (листерии), а также ДНК сои, что допустимо», — указывают в надзорном ведомстве. Производителем фарша является пермское ООО «Мясопререрабатывающий завод „Ромашкино“. Для производства 706 кг фарша предприятие использовало 378,6 кг говядины, что является недостаточным „для выработки данного объема продукции“, указывают в Россельхознадзоре.

За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша. Листерии являются возбудителями листериоза. Они способны вызывать поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов, печени, других органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии и сою в говяжьем фарше, который поставлялся в школьную столовую в селе Гамово Пермского муниципального округа. Это выяснилось в ходе проверки надзорного ведомства, которая проводилась в октябре текущего года. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю. «В говяжьем фарше выявлено наличие Listeria monocytogenes (листерии), а также ДНК сои, что допустимо», — указывают в надзорном ведомстве. Производителем фарша является пермское ООО «Мясопререрабатывающий завод „Ромашкино“. Для производства 706 кг фарша предприятие использовало 378,6 кг говядины, что является недостаточным „для выработки данного объема продукции“, указывают в Россельхознадзоре. За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша. Листерии являются возбудителями листериоза. Они способны вызывать поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов, печени, других органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...