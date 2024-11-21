Россельхознадзор обнаружил в пермской школе фарш с опасными бактериями

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии и сою в говяжьем фарше, который поставлялся в школьную столовую в селе Гамово Пермского муниципального округа. Это выяснилось в ходе проверки надзорного ведомства, которая проводилась в октябре текущего года. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.
«В говяжьем фарше выявлено наличие Listeria monocytogenes (листерии), а также ДНК сои, что допустимо», — указывают в надзорном ведомстве. Производителем фарша является пермское ООО «Мясопререрабатывающий завод „Ромашкино“. Для производства 706 кг фарша предприятие использовало 378,6 кг говядины, что является недостаточным „для выработки данного объема продукции“, указывают в Россельхознадзоре.
За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша. Листерии являются возбудителями листериоза. Они способны вызывать поражение центральной нервной системы, лимфатических узлов, печени, других органов.
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