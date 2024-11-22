Водителем Ford, который сбил насмерть двух подростков на велосипедах во время неудачного обгона, оказался 49-летний житель Кушвы Игорь Колесников. Мужчина уже отбывал наказание в колонии, пишут в соцсетях.
«За рулем автомобиля „Ford“ находился 49-летний житель Кушвы по имени Игорь Колесников. По предварительным данным, он ранее уже был осужден и отбывал наказание в колонии», — сообщили в telegram-канале «КП-Екатеринбург». На странице мужчины в соцсетях есть надпись: «Рулю куда хочу».
В отношении Колесникова возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ, которая касается нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы, в данный момент он находится под задержанием.
Трагедия произошла 22 ноября. В результате ДТП два парня 16 и 17 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. На данный момент органы внутренних дел еще проводят расследование.
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