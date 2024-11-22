В Магнитогорске полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным экс-наркоторговцем. Видео

В Магнитогорске полицейские устроили погоню за пьяным экс-наркоторговцем

23 ноября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колесам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области полицейские устроили погоню за иномаркой, водитель которой проигнорировал требования об остановке. Им пришлось стрелять по колесам. За рулем оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он был пьян. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Водитель автомобиля „Мазда 6“ проигнорировал законные требования госавтоинспекторов об остановке и продолжил движение. Полицейские начали преследование, после чего к ним присоединился экипаж ДПС. Водитель двигался с повышенной скоростью, проезжая перекрестки на красный. В результате пришлось применить табельное оружие, совершив предупредительные выстрелы в воздух и несколько прицельных по колесам», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель был пьян, что подтвердило медосвидетельствование. Автомобиль нарушителю не принадлежал. Его владелец находился рядом на пассажирском сиденье. Полицейские составили на водителя восемь протоколов и один на его товарища — за передачу управления пьяному. Правоохранители также выяснили, что ранее водитель был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и кражей. Его пассажир также привлекался к ответственности за запрещенные вещества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области полицейские устроили погоню за иномаркой, водитель которой проигнорировал требования об остановке. Им пришлось стрелять по колесам. За рулем оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он был пьян. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Водитель автомобиля „Мазда 6“ проигнорировал законные требования госавтоинспекторов об остановке и продолжил движение. Полицейские начали преследование, после чего к ним присоединился экипаж ДПС. Водитель двигался с повышенной скоростью, проезжая перекрестки на красный. В результате пришлось применить табельное оружие, совершив предупредительные выстрелы в воздух и несколько прицельных по колесам», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель был пьян, что подтвердило медосвидетельствование. Автомобиль нарушителю не принадлежал. Его владелец находился рядом на пассажирском сиденье. Полицейские составили на водителя восемь протоколов и один на его товарища — за передачу управления пьяному. Правоохранители также выяснили, что ранее водитель был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и кражей. Его пассажир также привлекался к ответственности за запрещенные вещества.