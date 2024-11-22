22 ноября 2024

В Новом Уренгое мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окна многоэтажки в Новом Уренгое выпал мужчина
Из окна многоэтажки в Новом Уренгое выпал мужчина Фото:

В Новом Уренгое из окна многоэтажки на Ленинградском проспекте выпал мужчина. В результате происшествия он скончался, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В вечернее время на Ленинградском проспекте из окна многоквартирного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по ЯНАО подтвердили, что информация по этому инциденту поступала. Она зарегистрирована в ОМВД России по Новому Уренгою. Сейчас проводится проверка.

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В Новом Уренгое из окна многоэтажки на Ленинградском проспекте выпал мужчина. В результате происшествия он скончался, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «В вечернее время на Ленинградском проспекте из окна многоквартирного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД России по ЯНАО подтвердили, что информация по этому инциденту поступала. Она зарегистрирована в ОМВД России по Новому Уренгою. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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