В Новом Уренгое мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

Из окна многоэтажки в Новом Уренгое выпал мужчина
В Новом Уренгое из окна многоэтажки на Ленинградском проспекте выпал мужчина. В результате происшествия он скончался, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«В вечернее время на Ленинградском проспекте из окна многоквартирного дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по ЯНАО подтвердили, что информация по этому инциденту поступала. Она зарегистрирована в ОМВД России по Новому Уренгою. Сейчас проводится проверка.
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