22 ноября 2024

На СВО погибли замкомандира взвода и командир боевой машины из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На СВО погибли военнослужащие из Тазовского района
На СВО погибли военнослужащие из Тазовского района Фото:

В зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Тазовского района (ЯНАО). Они проходили службу в должностях заместителя командира взвода и командира боевой машины, сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.

«В зоне спецоперации погибли наши земляки — Николай Барсков и Андрей Салиндер из районного центра. Наши бойцы — настоящие Герои. Они служили в мотострелковом отделении: Николай — заместителем командира взвода, Андрей — командиром боевой машины», — написал Югай в своем telegram-канале.

Прощание с бойцами пройдет 24 ноября в Центре национальных культур в 10:00 и 12:00. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким бойцов, а также пожелал им светлой памяти.

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В зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Тазовского района (ЯНАО). Они проходили службу в должностях заместителя командира взвода и командира боевой машины, сообщил глава муниципалитета Виктор Югай. «В зоне спецоперации погибли наши земляки — Николай Барсков и Андрей Салиндер из районного центра. Наши бойцы — настоящие Герои. Они служили в мотострелковом отделении: Николай — заместителем командира взвода, Андрей — командиром боевой машины», — написал Югай в своем telegram-канале. Прощание с бойцами пройдет 24 ноября в Центре национальных культур в 10:00 и 12:00. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким бойцов, а также пожелал им светлой памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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