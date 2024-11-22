В зоне СВО при выполнении воинского долга погибли двое военнослужащих из Тазовского района (ЯНАО). Они проходили службу в должностях заместителя командира взвода и командира боевой машины, сообщил глава муниципалитета Виктор Югай.
«В зоне спецоперации погибли наши земляки — Николай Барсков и Андрей Салиндер из районного центра. Наши бойцы — настоящие Герои. Они служили в мотострелковом отделении: Николай — заместителем командира взвода, Андрей — командиром боевой машины», — написал Югай в своем telegram-канале.
Прощание с бойцами пройдет 24 ноября в Центре национальных культур в 10:00 и 12:00. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким бойцов, а также пожелал им светлой памяти.
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