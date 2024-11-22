В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники
В Гремячинске Пермского края во время пожара в одном из частных жилых домов по улице Ленина погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Вчера произошло возгорание частного жилого дома на улице Ленина в Гремячинске. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих погибших», — сказано в telegram-канале ведомства.
В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники. По факту пожара проводится проверка, детали ЧП устанавливаются.
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