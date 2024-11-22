22 ноября 2024

Два человека погибли в пожаре в пермском Гремячинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники
В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники Фото:

В Гремячинске Пермского края во время пожара в одном из частных жилых домов по улице Ленина погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Вчера произошло возгорание частного жилого дома на улице Ленина в Гремячинске. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих погибших», — сказано в telegram-канале ведомства.

В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники. По факту пожара проводится проверка, детали ЧП устанавливаются.

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В Гремячинске Пермского края во время пожара в одном из частных жилых домов по улице Ленина погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Вчера произошло возгорание частного жилого дома на улице Ленина в Гремячинске. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих погибших», — сказано в telegram-канале ведомства. В тушении приняли участие 16 специалистов и шесть единиц техники. По факту пожара проводится проверка, детали ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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