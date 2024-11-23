Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что глава Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» за решения, принятые во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Украинский лидер намекнул, что она причастна к событиям в Буче.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила Меркель в интервью изданию Spiegel на вопрос, чувствует ли она себя «козлом отпущения» в связи с ситуацией на Украине. Она также упомянула инцидент, когда Владимир Зеленский пригласил ее вместе с экс-президентом Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году, что, по ее словам, указывает на то, что Зеленский видит прямую связь между решениями Бухарестского саммита и последующими событиями.
Меркель подчеркнула важность разрешения конфликтов с Россией через дипломатические меры. Она отметила, что это следует из концепции двойного подхода НАТО, в которой дипломатию сочетают с принципами сдерживания.
В период с 2 по 4 апреля 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос о возможном присоединении Украины и Грузии к альянсу. Однако, из-за возражений со стороны некоторых стран-членов, включая Германию и Францию, НАТО выразило поддержку амбициям Киева и Тбилиси на вступление, но конкретный план действий по членству так и не был предложен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.