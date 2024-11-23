Меркель заявила, что Зеленский подставил ее перед Россией

Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меркель считает, что НАТО и Украина должны были попытаться решить конфликт с РФ мирным путем
Меркель считает, что НАТО и Украина должны были попытаться решить конфликт с РФ мирным путем Фото:

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что глава Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» за решения, принятые во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Украинский лидер намекнул, что она причастна к событиям в Буче. 

«Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила Меркель в интервью изданию Spiegel на вопрос, чувствует ли она себя «козлом отпущения» в связи с ситуацией на Украине. Она также упомянула инцидент, когда Владимир Зеленский пригласил ее вместе с экс-президентом Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году, что, по ее словам, указывает на то, что Зеленский видит прямую связь между решениями Бухарестского саммита и последующими событиями.

Меркель подчеркнула важность разрешения конфликтов с Россией через дипломатические меры. Она отметила, что это следует из концепции двойного подхода НАТО, в которой дипломатию сочетают с принципами сдерживания.

В период с 2 по 4 апреля 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос о возможном присоединении Украины и Грузии к альянсу. Однако, из-за возражений со стороны некоторых стран-членов, включая Германию и Францию, НАТО выразило поддержку амбициям Киева и Тбилиси на вступление, но конкретный план действий по членству так и не был предложен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что глава Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» за решения, принятые во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Украинский лидер намекнул, что она причастна к событиям в Буче.  «Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила Меркель в интервью изданию Spiegel на вопрос, чувствует ли она себя «козлом отпущения» в связи с ситуацией на Украине. Она также упомянула инцидент, когда Владимир Зеленский пригласил ее вместе с экс-президентом Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году, что, по ее словам, указывает на то, что Зеленский видит прямую связь между решениями Бухарестского саммита и последующими событиями. Меркель подчеркнула важность разрешения конфликтов с Россией через дипломатические меры. Она отметила, что это следует из концепции двойного подхода НАТО, в которой дипломатию сочетают с принципами сдерживания. В период с 2 по 4 апреля 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос о возможном присоединении Украины и Грузии к альянсу. Однако, из-за возражений со стороны некоторых стран-членов, включая Германию и Францию, НАТО выразило поддержку амбициям Киева и Тбилиси на вступление, но конкретный план действий по членству так и не был предложен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...