22 ноября 2024

В Ноябрьске ищут врача на зарплату почти в 310 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьскую больницу требуется врач-офтальмолог
В Ноябрьскую больницу требуется врач-офтальмолог Фото:

Ноябрьская центральная городская больница ищет в штат врача-офтальмолога. Кандидату готовы платить 150-309 тысяч рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте «Работа России».

«Ноябрьская центральная городская больница. Врач-офтальмолог. Заработная плата 150 363 — 308 931», — написано в вакансии.

Среди требований: наличие высшего образования по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Офтальмология», медкнижки, аккредитации, а также опыт работы от года. В обязанности же будет входить оказание медпомощи по своей специальности, ведение документации и санитарно-просветительной работы среди больных и их родственников.

В ЯНАО с сентября по ноябрь зарплатные предложения выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплаты за месяц в округе составляют 89 108 рублей.

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Ноябрьская центральная городская больница ищет в штат врача-офтальмолога. Кандидату готовы платить 150-309 тысяч рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте «Работа России». «Ноябрьская центральная городская больница. Врач-офтальмолог. Заработная плата 150 363 — 308 931», — написано в вакансии. Среди требований: наличие высшего образования по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Офтальмология», медкнижки, аккредитации, а также опыт работы от года. В обязанности же будет входить оказание медпомощи по своей специальности, ведение документации и санитарно-просветительной работы среди больных и их родственников. В ЯНАО с сентября по ноябрь зарплатные предложения выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплаты за месяц в округе составляют 89 108 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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