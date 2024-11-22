В Ноябрьске ищут врача на зарплату почти в 310 тысяч рублей

Ноябрьская центральная городская больница ищет в штат врача-офтальмолога. Кандидату готовы платить 150-309 тысяч рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте «Работа России».
«Ноябрьская центральная городская больница. Врач-офтальмолог. Заработная плата 150 363 — 308 931», — написано в вакансии.
Среди требований: наличие высшего образования по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Офтальмология», медкнижки, аккредитации, а также опыт работы от года. В обязанности же будет входить оказание медпомощи по своей специальности, ведение документации и санитарно-просветительной работы среди больных и их родственников.
В ЯНАО с сентября по ноябрь зарплатные предложения выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплаты за месяц в округе составляют 89 108 рублей.
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