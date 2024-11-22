В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

В ЯНАО 24 ноября ожидается штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер южный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Приуральского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
В ЯНАО с 23 по 27 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра — это может привести к ограничениям работы судов на воздушной подушке. Департамента транспорта и дорожного хозяйства округа просит следить за погодой и планировать свои поездки заранее.
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