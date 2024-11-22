22 ноября 2024

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду
В ЯНАО порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 24 ноября ожидается штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер южный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Приуральского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

В ЯНАО с 23 по 27 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра — это может привести к ограничениям работы судов на воздушной подушке. Департамента транспорта и дорожного хозяйства округа просит следить за погодой и планировать свои поездки заранее.

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В ЯНАО 24 ноября ожидается штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер южный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Приуральского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. В ЯНАО с 23 по 27 ноября синоптики прогнозируют усиление ветра — это может привести к ограничениям работы судов на воздушной подушке. Департамента транспорта и дорожного хозяйства округа просит следить за погодой и планировать свои поездки заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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