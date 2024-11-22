В Перми под окнами многоэтажного дома нашли труп истощенного мужчины

Что произошло с погибшим — еще предстоит выяснить
Пермяки обнаружили труп мужчины под окнами жилого многоэтажного дома. По словам очевидцев, тело сильно истощено: худые ноги, проступают кости, обтянутые кожей. В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что знают о случившемся.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили специалисты ведомства. По данным следователей, погибший — 1973 года рождения, ему 51 год.
По мнению горожан, мужчину перед смертью морили голодом. Труп нашли возле одного из домов на шоссе Космонавтов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!