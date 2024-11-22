22 ноября 2024

В Перми под окнами многоэтажного дома нашли труп истощенного мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Что произошло с погибшим — еще предстоит выяснить
Что произошло с погибшим — еще предстоит выяснить Фото:

Пермяки обнаружили труп мужчины под окнами жилого многоэтажного дома. По словам очевидцев, тело сильно истощено: худые ноги, проступают кости, обтянутые кожей. В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что знают о случившемся.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили специалисты ведомства. По данным следователей, погибший — 1973 года рождения, ему 51 год.

По мнению горожан, мужчину перед смертью морили голодом. Труп нашли возле одного из домов на шоссе Космонавтов.

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Пермяки обнаружили труп мужчины под окнами жилого многоэтажного дома. По словам очевидцев, тело сильно истощено: худые ноги, проступают кости, обтянутые кожей. В СУ СКР по Пермскому краю заявили, что знают о случившемся. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили специалисты ведомства. По данным следователей, погибший — 1973 года рождения, ему 51 год. По мнению горожан, мужчину перед смертью морили голодом. Труп нашли возле одного из домов на шоссе Космонавтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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