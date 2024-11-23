23 ноября 2024

Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя лучшим в мире

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев сделал заявление во время визита на «Уралвагонзавод» Фото:

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев присвоил российскому танку Т-90М «Прорыв» статус лучшего в мире. О такой высокой оценке он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya во время визита на «Уралвагонзавод», который активно задействован в рамках специальной военной операции.

«Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М „Прорыв“. Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени», — отметил Медведев. Это заявление подчеркивает высокую оценку возможностей данной модели танка как со стороны экспертов, так и военных специалистов.

По информации телеканала Al Arabiya, Уралвагонзавод играет ключевую роль в поддержке текущих оборонных инициатив России. Продукция завода, в частности танк Т-90М «Прорыв», используется для усиления боевого потенциала российской армии в условиях проведения специальной военной операции.

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Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев присвоил российскому танку Т-90М «Прорыв» статус лучшего в мире. О такой высокой оценке он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya во время визита на «Уралвагонзавод», который активно задействован в рамках специальной военной операции. «Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М „Прорыв“. Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени», — отметил Медведев. Это заявление подчеркивает высокую оценку возможностей данной модели танка как со стороны экспертов, так и военных специалистов. По информации телеканала Al Arabiya, Уралвагонзавод играет ключевую роль в поддержке текущих оборонных инициатив России. Продукция завода, в частности танк Т-90М «Прорыв», используется для усиления боевого потенциала российской армии в условиях проведения специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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