Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя лучшим в мире

24 ноября 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Медведев сделал заявление во время визита на «Уралвагонзавод» Фото: Роман Наумов © URA.RU Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев присвоил российскому танку Т-90М «Прорыв» статус лучшего в мире. О такой высокой оценке он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya во время визита на «Уралвагонзавод», который активно задействован в рамках специальной военной операции. «Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М „Прорыв“. Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени», — отметил Медведев. Это заявление подчеркивает высокую оценку возможностей данной модели танка как со стороны экспертов, так и военных специалистов. По информации телеканала Al Arabiya, Уралвагонзавод играет ключевую роль в поддержке текущих оборонных инициатив России. Продукция завода, в частности танк Т-90М «Прорыв», используется для усиления боевого потенциала российской армии в условиях проведения специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев присвоил российскому танку Т-90М «Прорыв» статус лучшего в мире. О такой высокой оценке он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya во время визита на «Уралвагонзавод», который активно задействован в рамках специальной военной операции. «Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М „Прорыв“. Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени», — отметил Медведев. Это заявление подчеркивает высокую оценку возможностей данной модели танка как со стороны экспертов, так и военных специалистов. По информации телеканала Al Arabiya, Уралвагонзавод играет ключевую роль в поддержке текущих оборонных инициатив России. Продукция завода, в частности танк Т-90М «Прорыв», используется для усиления боевого потенциала российской армии в условиях проведения специальной военной операции.