23 ноября 2024
22 ноября 2024

Семья из Перми приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа с пермяками вышла в эфир 23 ноября
Программа с пермяками вышла в эфир 23 ноября Фото:

Семья Юрченко из Перми приняла участие в съемках телеигры «Кто хочет стать миллионером». Выпуск с их участием был посвящен Дню матери, рассказал корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией.

«Пермяки поборолись за главный приз проекта в 3 миллиона рублей. Из-за неверного ответа на вопрос о спорте были потеряны 45 тысяч рублей. Семья Юрченко покинули студию с несгораемой суммой в 5 тысяч рублей», — пояснил корреспондент агентства.

Глава семейства Максим рассказал журналистам, что на съемку они приехали по приглашению продюсеров Первого канала, которые заметили блог супруги пермяка Марии о детях, материнстве и увлечении поделками. Выигрыш семья собирается потратить на создание отдельной студии для творчества.

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Семья Юрченко из Перми приняла участие в съемках телеигры «Кто хочет стать миллионером». Выпуск с их участием был посвящен Дню матери, рассказал корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией. «Пермяки поборолись за главный приз проекта в 3 миллиона рублей. Из-за неверного ответа на вопрос о спорте были потеряны 45 тысяч рублей. Семья Юрченко покинули студию с несгораемой суммой в 5 тысяч рублей», — пояснил корреспондент агентства. Глава семейства Максим рассказал журналистам, что на съемку они приехали по приглашению продюсеров Первого канала, которые заметили блог супруги пермяка Марии о детях, материнстве и увлечении поделками. Выигрыш семья собирается потратить на создание отдельной студии для творчества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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