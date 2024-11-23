Семья из Перми приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом

Семья Юрченко из Перми приняла участие в съемках телеигры «Кто хочет стать миллионером». Выпуск с их участием был посвящен Дню матери, рассказал корреспондент URA.RU, следивший за трансляцией.
«Пермяки поборолись за главный приз проекта в 3 миллиона рублей. Из-за неверного ответа на вопрос о спорте были потеряны 45 тысяч рублей. Семья Юрченко покинули студию с несгораемой суммой в 5 тысяч рублей», — пояснил корреспондент агентства.
Глава семейства Максим рассказал журналистам, что на съемку они приехали по приглашению продюсеров Первого канала, которые заметили блог супруги пермяка Марии о детях, материнстве и увлечении поделками. Выигрыш семья собирается потратить на создание отдельной студии для творчества.
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