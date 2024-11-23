В Челябинске на подъездном козырьке обнаружили труп мужчины

На козырьке подъезда дома №65 на улице Энгельса в Челябинске вечером 23 ноября обнаружили труп мужчины. На место прибыли представители экстренных служб.
«Тело было обнаружено в одном из дворов в Центральном районе города. Работала полиция, МЧС и бригада скорой помощи», — сообщил сайт «ЧелябинскСегодня».
В региональном управлении МЧС информацию о происшествии подтвердили. При этом заявили, что помощь сотрудников ведомства не понадобилась.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.
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