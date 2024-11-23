Происшествия В Челябинске на подъездном козырьке обнаружили труп мужчины 24 ноября 2024 в 05:21 Размер текста - 17 + На месте происшествия прибыли сотрудники скорой помощи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На козырьке подъезда дома №65 на улице Энгельса в Челябинске вечером 23 ноября обнаружили труп мужчины. На место прибыли представители экстренных служб. «Тело было обнаружено в одном из дворов в Центральном районе города. Работала полиция, МЧС и бригада скорой помощи», — сообщил сайт «ЧелябинскСегодня». В региональном управлении МЧС информацию о происшествии подтвердили. При этом заявили, что помощь сотрудников ведомства не понадобилась. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На козырьке подъезда дома №65 на улице Энгельса в Челябинске вечером 23 ноября обнаружили труп мужчины. На место прибыли представители экстренных служб. «Тело было обнаружено в одном из дворов в Центральном районе города. Работала полиция, МЧС и бригада скорой помощи», — сообщил сайт «ЧелябинскСегодня». В региональном управлении МЧС информацию о происшествии подтвердили. При этом заявили, что помощь сотрудников ведомства не понадобилась. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям