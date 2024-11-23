23 ноября 2024
22 ноября 2024

В Челябинске на подъездном козырьке обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, здоровье, медицина, ночь, вызов врача, скорая медицинская помощь
На месте происшествия прибыли сотрудники скорой помощи (архивное фото) Фото:

На козырьке подъезда дома №65 на улице Энгельса в Челябинске вечером 23 ноября обнаружили труп мужчины. На место прибыли представители экстренных служб.

«Тело было обнаружено в одном из дворов в Центральном районе города. Работала полиция, МЧС и бригада скорой помощи», — сообщил сайт «ЧелябинскСегодня».

В региональном управлении МЧС информацию о происшествии подтвердили. При этом заявили, что помощь сотрудников ведомства не понадобилась.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.

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На козырьке подъезда дома №65 на улице Энгельса в Челябинске вечером 23 ноября обнаружили труп мужчины. На место прибыли представители экстренных служб. «Тело было обнаружено в одном из дворов в Центральном районе города. Работала полиция, МЧС и бригада скорой помощи», — сообщил сайт «ЧелябинскСегодня». В региональном управлении МЧС информацию о происшествии подтвердили. При этом заявили, что помощь сотрудников ведомства не понадобилась. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий будет озвучен позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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