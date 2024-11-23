23 ноября 2024

В Перми дети выбежали на тонкий лед. Видео

МЧС призывает пермяков уделить внимание безопасности детей,
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС предупреждает, что выходить на поверхность льда крайне опасно
МЧС предупреждает, что выходить на поверхность льда крайне опасно Фото:

В Перми дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России.

«А ваш ребенок вернулся из школы? В Пермском крае дети выбежали на тонкий лед. Подобная беспечность может обернуться горем», — предупреждает ведомство в своему telegram-канале.

В Главном управлении МЧС России сообщают, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не оставлять детей без присмотра, не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги, не играть возле водоемов. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на реке Сива в Пермском крае два провалились под лед и утонули два рыбака. Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды

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В Перми дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России. «А ваш ребенок вернулся из школы? В Пермском крае дети выбежали на тонкий лед. Подобная беспечность может обернуться горем», — предупреждает ведомство в своему telegram-канале. В Главном управлении МЧС России сообщают, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не оставлять детей без присмотра, не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги, не играть возле водоемов.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что на реке Сива в Пермском крае два провалились под лед и утонули два рыбака. Личный состав муниципальной пожарной охраны достали тела из воды
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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