В Перми дети выбежали на тонкий лед. Видео со школьниками, бегающими по первому льду, опубликовало МЧС России.
«А ваш ребенок вернулся из школы? В Пермском крае дети выбежали на тонкий лед. Подобная беспечность может обернуться горем», — предупреждает ведомство в своему telegram-канале.
В Главном управлении МЧС России сообщают, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не оставлять детей без присмотра, не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги, не играть возле водоемов.
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