Граждан Украины ждут «смертельные» морозы предстоящей зимой из-за отсутствия бункеров у электроподстанций, которые могут предотвратить угрозу. Об этом сообщила газета The Times.
«Неспособность Киева построить защиту для электрических подстанций… сделала страну уязвимой перед зимой», — говорится в сообщении издания. Там также сказано, что отсутствие действий со стороны украинских властей по работе с энергетическими объектами может привести к сильным морозам с которыми жители не смогут справиться.
Украинские города могут стать непригодными для жизни из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре страны, которые стали ответом на диверсии против Крымского моста, писали американские журналисты. Они добавили также, что соответствующие удары привели к выходу из строя половины энергомощностей страны, что нарушило работу заводов и массово спровоцировало отключения электричества. С наступлением зимы это может вызвать критические условия в городах и новую волну миграции, предполагают на Западе. Международное энергетическое агентство предупреждает о возможной нехватке электроэнергии до шести гигаватт, что может привести к отключениям электричества в стране до 14 часов в день.
В конце октября Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Однако есть вероятность, что Москва может не согласиться на эти условия, пока ВСУ находятся в Курской области, передает «Национальная служба новостей».
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