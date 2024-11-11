WSJ: украинские города станут непригодными для жизни зимой

Украина столкнулась с серьезной угрозой в виде возможной непригодности городов для жизни зимой из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Данные меры могут быть введены после усиления Россией атак на украинские электростанции весной 2024 года, что стало ответом на диверсию против Крымского моста, где погибли мирные жители.
«Наряду с неудачами на поле боя, Украина сталкивается с еще одним серьезным испытание», — сообщает издание Wall Street Journal. Весной 2024 года Россия начала новую серию атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это стало ответом на диверсионные действия в отношении Крымского моста, в результате которых погибла мирная семья. Удары ВС РФ были нацелены на несколько электростанций, что является частью тактического маневра, направленного на ослабление способности Украины поддерживать военные операции.
Ракетные обстрелы и атаки беспилотниками привели к выходу из строя приблизительно половины украинских мощностей по производству электроэнергии. Это вызвало массовые отключения электричества и серьезно нарушило работу заводов и предприятий, зависящих от его бесперебойной подачи. С наступлением зимы дополнительное давление будет оказано на энергетическую систему страны, так как более низкие температуры увеличивают спрос на энергоресурсы. В случае продолжения длительных перебоев с электроснабжением, города Украины могут столкнуться с критическими жизненными условиями в ближайшие месяцы, что, вероятно, приведет к новой волне миграции населения из страны.
Вопреки значительным усилиям и импорту электроэнергии из Европы, Международное энергетическое агентство выразило опасения, что в самые холодные дни зимы Украина может испытать нехватку в 6 гигаватт электроэнергии, что составляет приблизительно треть от ожидаемого пикового спроса. Согласно информации, опубликованной изданием Express, существует опасение среди населения Украины, что в зимний период они могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, в результате которого продолжительность ежедневных отключений света может достигать до 14 часов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.