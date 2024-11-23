23 ноября 2024

«Держал за волосы»: девушку на Эльмаше жестоко убивали на глазах у школьницы

Свидетелем убийства девушки на Эльмаше стала школьница
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка видела, как убийца держал жертву за волосы (архивное фото)
Девочка видела, как убийца держал жертву за волосы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Свидетелем жестокого убийства девушки на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) стала школьница. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Девочка видела, как в арке дома лежала окровавленная девушка. Убийца сидел на корточках и держал жертву за волосы. Школьница сразу убежала», — поделился собеседник. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Установлено имя — Аркадий П., ему 37 лет, ранее был судим за побои.

ЧП произошло днем 23 ноября. 30-летнюю Юлию П. нашли с перерезанным горлом и множественными другими травмами, не совместимыми с жизнью. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Убийство произошло днем 23 ноября
Убийство произошло днем 23 ноября
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Свидетелем жестокого убийства девушки на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) стала школьница. Об этом URA.RU сообщил источник. «Девочка видела, как в арке дома лежала окровавленная девушка. Убийца сидел на корточках и держал жертву за волосы. Школьница сразу убежала», — поделился собеседник. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Установлено имя — Аркадий П., ему 37 лет, ранее был судим за побои. ЧП произошло днем 23 ноября. 30-летнюю Юлию П. нашли с перерезанным горлом и множественными другими травмами, не совместимыми с жизнью. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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