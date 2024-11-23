23 ноября 2024

Приехал к бывшей: как и за что зверски убили девушку на Эльмаше

У убитой на Эльмаше девушки был давний конфликт с подозреваемым
© Служба новостей «URA.RU»
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В убийстве подозревают 37-летнего екатеринбуржца
В убийстве подозревают 37-летнего екатеринбуржца Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Убийца девушки на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) приехал на разговор к бывшей жене и, вероятно, не планировал преступление. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Подозреваемый хотел передать бывшей жене документы, в это же время к ней приехала сводная сестра. У нее с подозреваемым был давний конфликт. Встретившись на улице, стали ругаться, и в порыве гнева мужчина совершил убийство», — поделился собеседник.

Окровавленное тело 30-летней Юлии П. обнаружили днем 23 ноября. У нее было перерезано горло. Убийца — 37-летний Аркадий П. — попал на камеры видеонаблюдения. Как он убивал Юлию, видела школьница. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

На место преступления выезжал глава городской полиции Максим Метелица
На место преступления выезжал глава городской полиции Максим Метелица
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Убийца девушки на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) приехал на разговор к бывшей жене и, вероятно, не планировал преступление. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемый хотел передать бывшей жене документы, в это же время к ней приехала сводная сестра. У нее с подозреваемым был давний конфликт. Встретившись на улице, стали ругаться, и в порыве гнева мужчина совершил убийство», — поделился собеседник. Окровавленное тело 30-летней Юлии П. обнаружили днем 23 ноября. У нее было перерезано горло. Убийца — 37-летний Аркадий П. — попал на камеры видеонаблюдения. Как он убивал Юлию, видела школьница. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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