Приехал к бывшей: как и за что зверски убили девушку на Эльмаше

Убийца девушки на ул. Красных Командиров, 106 в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) приехал на разговор к бывшей жене и, вероятно, не планировал преступление. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Подозреваемый хотел передать бывшей жене документы, в это же время к ней приехала сводная сестра. У нее с подозреваемым был давний конфликт. Встретившись на улице, стали ругаться, и в порыве гнева мужчина совершил убийство», — поделился собеседник.
Окровавленное тело 30-летней Юлии П. обнаружили днем 23 ноября. У нее было перерезано горло. Убийца — 37-летний Аркадий П. — попал на камеры видеонаблюдения. Как он убивал Юлию, видела школьница. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!