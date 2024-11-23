В Екатеринбурге водитель Lada Granta устроил погоню с четырьмя экипажами ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции поймали его на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Турбинной.
«Экипаж восьмой роты полка ДПС Госавтоинспекции Екатеринбурга на ул. Красноармейской потребовал от водителя Lada Granta остановиться, но водитель проигнорировал законное требование полицейского и продолжил движение. Автоинспекторы начали преследование. Во время погони водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора, неоднократно создавал помехи в движении транспорту. На перекрестке проспект Космонавтов — Турбинная водитель был остановлен», — рассказали в пресс-службе городской ГАИ.
По словам очевидцев, за гонщиком гнались четыре экипажа полиции. При задержании его лицо опустили в пол.
В ГАИ также добавили, что за рулем оказался 25-летний мужчина. Алкотестер показал отсутствие алкоголя. На него составили протоколы по статье 12.12 КоАП РФ (Проезд на красный сигнал светофора), по второй части статьи 12.25 КоАП РФ (за не остановку ТС), по статье 12.33 КоАП РФ (За создание помех на проезжей части). С машины сняли номера из-за отсутствия постановки на учет и увезли на спецстоянку.
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