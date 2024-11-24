The Guardian: в команде Трампа есть согласные с условиями Путина по Украине

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В команде Дональда Трампа есть люди, которые могут поддерживать российские условия для мирных переговоров с Украиной
В команде Дональда Трампа есть люди, которые могут поддерживать российские условия для мирных переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут поддерживать российские условия для мирных переговоров с Украиной. В команде Трампа присутствуют сторонники, готовые одобрить демилитаризацию Украины при условии, что РФ прекратит военное сотрудничество с КНР.

В материале The Guardian затрагиваются условия, выдвигаемые Россией, включая признание контролируемых Россией территорий и отказ Украины от присоединения к НАТО. В команде избранного президента США есть сторонники подобной позиции, указывает издание. Россия и Китай обсуждают углубление военного сотрудничества, что может повлиять на позицию сторонников Трампа по данному вопросу.

С другой стороны, Украина предлагает Трампу возможность доступа к своим природным ресурсам, включая титан, который находит применение как в ракетостроении, так и в медицине для изготовления искусственных суставов, пишет издание. Этот предложение стало частью «плана победы», который украинский лидер Владимир Зеленский представил во время своего визита в США в сентябре.

Несмотря на то, что Трамп давал обещания организовать переговоры между Россией и Украиной, газета утверждает, что настоящий диалог президент США будет вести с Евросоюзом и Великобританией. Эти страны могут предложить Штатам выгодные условия, включая торговые льготы, увеличение финансирования НАТО, усиление давления на Иран, направление миротворческих сил в Украину и поддержку в торговом противостоянии с Китаем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин готов ответить на телефонный звонок избранного главы США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, Путин готов к любым контактам по поводу урегулирования конфликта на Украине.

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В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые могут поддерживать российские условия для мирных переговоров с Украиной. В команде Трампа присутствуют сторонники, готовые одобрить демилитаризацию Украины при условии, что РФ прекратит военное сотрудничество с КНР. В материале The Guardian затрагиваются условия, выдвигаемые Россией, включая признание контролируемых Россией территорий и отказ Украины от присоединения к НАТО. В команде избранного президента США есть сторонники подобной позиции, указывает издание. Россия и Китай обсуждают углубление военного сотрудничества, что может повлиять на позицию сторонников Трампа по данному вопросу. С другой стороны, Украина предлагает Трампу возможность доступа к своим природным ресурсам, включая титан, который находит применение как в ракетостроении, так и в медицине для изготовления искусственных суставов, пишет издание. Этот предложение стало частью «плана победы», который украинский лидер Владимир Зеленский представил во время своего визита в США в сентябре. Несмотря на то, что Трамп давал обещания организовать переговоры между Россией и Украиной, газета утверждает, что настоящий диалог президент США будет вести с Евросоюзом и Великобританией. Эти страны могут предложить Штатам выгодные условия, включая торговые льготы, увеличение финансирования НАТО, усиление давления на Иран, направление миротворческих сил в Украину и поддержку в торговом противостоянии с Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин готов ответить на телефонный звонок избранного главы США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, Путин готов к любым контактам по поводу урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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