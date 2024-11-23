Курганцы отказываются дарить новогодние подарки

Многие горожане хотят сделать подарки себе
В ходе соцопроса выяснилось, что 16% жителей Кургана не планируют дарить новогодние подарки. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«В Кургане 16% респондентов рассказали, что никому дарить подарки на Новый год не будут. При этом, 17% опрошенных заявили, что сделают подарки только себе», — отметили организаторы соцопроса.
Уточняется, что 68% горожан планируют купить подарки своим родственникам, 37% — любимому человеку, 24% — друзьям. На новогодние подарки среднестатистический курганец потратит 15000 рублей, указано в исследовании.
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