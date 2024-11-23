23 ноября 2024

Курганцы отказываются дарить новогодние подарки

В Кургане 16% опрошенных горожан не собираются дарить подарки на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие горожане хотят сделать подарки себе
Многие горожане хотят сделать подарки себе Фото:

В ходе соцопроса выяснилось, что 16% жителей Кургана не планируют дарить новогодние подарки. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«В Кургане 16% респондентов рассказали, что никому дарить подарки на Новый год не будут. При этом, 17% опрошенных заявили, что сделают подарки только себе», — отметили организаторы соцопроса.

Уточняется, что 68% горожан планируют купить подарки своим родственникам, 37% — любимому человеку, 24% — друзьям. На новогодние подарки среднестатистический курганец потратит 15000 рублей, указано в исследовании.

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В ходе соцопроса выяснилось, что 16% жителей Кургана не планируют дарить новогодние подарки. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «В Кургане 16% респондентов рассказали, что никому дарить подарки на Новый год не будут. При этом, 17% опрошенных заявили, что сделают подарки только себе», — отметили организаторы соцопроса. Уточняется, что 68% горожан планируют купить подарки своим родственникам, 37% — любимому человеку, 24% — друзьям. На новогодние подарки среднестатистический курганец потратит 15000 рублей, указано в исследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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