Соратник Трампа раскрыл, когда будущий президент займется переговорами по Украине

Конгрессмен Уолц: администрация Трампа займется переговорами по Украине с января
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Администрация Дональда Трампа планирует начать заниматься переговорами по Украине в январе 2025 года
Администрация Дональда Трампа планирует начать заниматься переговорами по Украине в январе 2025 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет свою деятельность по урегулированию украинского конфликта с января 2025 года. Об этом сообщил будущий советник по национальной безопасности Трампа, конгрессмен от Флориды Майк Уолц.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — подчеркнул Уолц в беседе с Fox News.

Уолц также выразил мнение, что европейские страны должны активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку», — добавил он, подчеркивая необходимость совместных усилий для достижения стабильности в регионе.

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Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет свою деятельность по урегулированию украинского конфликта с января 2025 года. Об этом сообщил будущий советник по национальной безопасности Трампа, конгрессмен от Флориды Майк Уолц. «Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — подчеркнул Уолц в беседе с Fox News. Уолц также выразил мнение, что европейские страны должны активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку», — добавил он, подчеркивая необходимость совместных усилий для достижения стабильности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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