Соратник Трампа раскрыл, когда будущий президент займется переговорами по Украине

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет свою деятельность по урегулированию украинского конфликта с января 2025 года. Об этом сообщил будущий советник по национальной безопасности Трампа, конгрессмен от Флориды Майк Уолц.
«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — подчеркнул Уолц в беседе с Fox News.
Уолц также выразил мнение, что европейские страны должны активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку», — добавил он, подчеркивая необходимость совместных усилий для достижения стабильности в регионе.
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