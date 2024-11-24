24 ноября 2024

В Екатеринбурге целый район остался без света

В Екатеринбурге жители Эльмаша остались без света
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Света нет и на улице (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 25 ноября на Эльмаше отключился свет, нет и уличного освещения. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Там у нас педагогический университет, общаги. Вообще света нет, вот уже почти час», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Космонавтов, Фронтовых бригад и Электриков.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 25 ноября на Эльмаше отключился свет, нет и уличного освещения. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Там у нас педагогический университет, общаги. Вообще света нет, вот уже почти час», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Космонавтов, Фронтовых бригад и Электриков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...