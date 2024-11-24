В Екатеринбурге целый район остался без света

Света нет и на улице (архивное фото)
В Екатеринбурге 25 ноября на Эльмаше отключился свет, нет и уличного освещения. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Там у нас педагогический университет, общаги. Вообще света нет, вот уже почти час», — сказал собеседник. Всего в зону нарушений попали жители улиц Космонавтов, Фронтовых бригад и Электриков.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети Урал». На момент публикации ответ не поступил.
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