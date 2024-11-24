24 ноября 2024
23 ноября 2024

В Тюменской области взлетел спрос на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Более всего тюменцев интересуют студии в новых домах
Более всего тюменцев интересуют студии в новых домах Фото:

В Тюменской области в октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новостройки вырос на 71%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

«Количество контактов пользователей по новостройкам в Тюменской области в октябре 2024 года выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили эксперты. Они подчеркнули, что наиболее заметно увеличился интерес к квартирам-студиям — на 6%.

Также отмечено, что жители региона для переезда наиболее часто ищут жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В Тюменской области чаще других планируют приобретать недвижимость покупатели из ХМАО, ЯНАО и Курганской области.

В сентябре прошлого года средняя цена за квадратный метр в новостройках Тюмени была на уровне 123 721 рубля. Тогда наименьшая стоимость за квадрат составляла 86 259 рублей в районе Лесобазы. В 2024 году минимальное значение увеличилось до 95 573 рублей за жилье в 3-м Заречном микрорайоне.

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В Тюменской области в октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новостройки вырос на 71%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости». «Количество контактов пользователей по новостройкам в Тюменской области в октябре 2024 года выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили эксперты. Они подчеркнули, что наиболее заметно увеличился интерес к квартирам-студиям — на 6%. Также отмечено, что жители региона для переезда наиболее часто ищут жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. В Тюменской области чаще других планируют приобретать недвижимость покупатели из ХМАО, ЯНАО и Курганской области. В сентябре прошлого года средняя цена за квадратный метр в новостройках Тюмени была на уровне 123 721 рубля. Тогда наименьшая стоимость за квадрат составляла 86 259 рублей в районе Лесобазы. В 2024 году минимальное значение увеличилось до 95 573 рублей за жилье в 3-м Заречном микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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