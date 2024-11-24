24 ноября 2024
23 ноября 2024

В автопарке Нижневартовска сгорели автобусы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повреждено восемь автобусов, один уничтожен
Повреждено восемь автобусов, один уничтожен Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в автомобильном боксе по улице Ленина 7П рано утром 25 ноября произошло возгорание автобусов. По данным окружного Управления МЧС, один из них уничтожен, еще восемь автобусов повреждены огнем.

«4:35 поступило сообщение о возгорании в автомобильном боксе в Нижневартовске по улице Ленина, 7П. Один автобус уничтожен, восемь — повреждены», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. В 6:03 пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и причиненный ущерб.

В соцсети очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. По их мнению — это поджег. Автопарк располагается у ТЦ «Югра Молл».

В настоящее время пожар ликвидирован
В настоящее время пожар ликвидирован
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) в автомобильном боксе по улице Ленина 7П рано утром 25 ноября произошло возгорание автобусов. По данным окружного Управления МЧС, один из них уничтожен, еще восемь автобусов повреждены огнем. «4:35 поступило сообщение о возгорании в автомобильном боксе в Нижневартовске по улице Ленина, 7П. Один автобус уничтожен, восемь — повреждены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет. В 6:03 пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и причиненный ущерб. В соцсети очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. По их мнению — это поджег. Автопарк располагается у ТЦ «Югра Молл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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