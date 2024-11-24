24 ноября 2024

Челябинская модель Шейк публично поздравила свою маму с праздником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шейк регулярно делится в соцсетях снимками из семейного архива
Ирина Шейк регулярно делится в соцсетях снимками из семейного архива Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, публично поздравила свою маму с Днем матери. Манекенщица опубликовала в социальной сети фотографию из семейного архива.

«S dnem mamochki», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Поздравление модель дополнила эмодзи зеленого сердца.

Ранее Ирина Шейк публично поздравляла свою родную сестру с юбилеем. Тогда модель поделилась снимком из семейного архива, а также опубликовала более свежую фотографию родственницы.

К поздравлению Шейк прикрепила детскую фотографию со своей мамой
К поздравлению Шейк прикрепила детскую фотографию со своей мамой
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, публично поздравила свою маму с Днем матери. Манекенщица опубликовала в социальной сети фотографию из семейного архива. «S dnem mamochki», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Поздравление модель дополнила эмодзи зеленого сердца. Ранее Ирина Шейк публично поздравляла свою родную сестру с юбилеем. Тогда модель поделилась снимком из семейного архива, а также опубликовала более свежую фотографию родственницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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