Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, публично поздравила свою маму с Днем матери. Манекенщица опубликовала в социальной сети фотографию из семейного архива.
«S dnem mamochki», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Поздравление модель дополнила эмодзи зеленого сердца.
Ранее Ирина Шейк публично поздравляла свою родную сестру с юбилеем. Тогда модель поделилась снимком из семейного архива, а также опубликовала более свежую фотографию родственницы.
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