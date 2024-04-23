Модель Шейк поздравила свою сестру с днем рождения в соцсетяхФото: AP/TASS
Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, выложила фотографии со своей сестрой и поздравила ее с юбилеем. Снимками модель поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Bday sister», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С английского надпись переводится, как «С днем рождения, сестра».
Помимо семейного снимка Ирина Шейк опубликовала отдельное фото сестры с котом. Модель также поздравила ее с днем рождения на английском и написала о том, что сестра опять помолодела.
Ранее челябинская модель поделилась роликом со своей дочерью. На видео Ирина Шейк и ее маленькая дочь играют лежа на кровати.
Ирина Шейк выложила архивную семейную фотографию с сестрой
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Модель Ирина Шейк написала, что сестра опять помолодела
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, выложила фотографии со своей сестрой и поздравила ее с юбилеем. Снимками модель поделилась на своей странице в социальных сетях. «Bday sister», — подписала Шейк свою историю на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С английского надпись переводится, как «С днем рождения, сестра». Помимо семейного снимка Ирина Шейк опубликовала отдельное фото сестры с котом. Модель также поздравила ее с днем рождения на английском и написала о том, что сестра опять помолодела. Ранее челябинская модель поделилась роликом со своей дочерью. На видео Ирина Шейк и ее маленькая дочь играют лежа на кровати.