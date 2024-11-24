На тюменской трассе фура сбила насмерть пешехода

Личность погибшего устанавливается, он мог быть вахтовиком
На трассе Тюмень — Богандинский большегруз сбил насмерть пешехода. Возможно погибший был вахтовиком. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Предварительно, мужчина переходил проезжую часть дорогим вне пешеходного перехода. Он получил тяжелые травмы, вскоре скончался. Личность погибшего человека устанавливается, возможно он был вахтовым рабочим», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что в выходные произошло восемь ДТП. В них получили травмы 10 человек.
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