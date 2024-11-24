24 ноября 2024

На тюменской трассе фура сбила насмерть пешехода

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Личность погибшего устанавливается, он мог быть вахтовиком
Личность погибшего устанавливается, он мог быть вахтовиком Фото:

На трассе Тюмень — Богандинский большегруз сбил насмерть пешехода. Возможно погибший был вахтовиком. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

«Предварительно, мужчина переходил проезжую часть дорогим вне пешеходного перехода. Он получил тяжелые травмы, вскоре скончался. Личность погибшего человека устанавливается, возможно он был вахтовым рабочим», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что в выходные произошло восемь ДТП. В них получили травмы 10 человек. 

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На трассе Тюмень — Богандинский большегруз сбил насмерть пешехода. Возможно погибший был вахтовиком. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.  «Предварительно, мужчина переходил проезжую часть дорогим вне пешеходного перехода. Он получил тяжелые травмы, вскоре скончался. Личность погибшего человека устанавливается, возможно он был вахтовым рабочим», — рассказали в пресс-службе. Известно, что в выходные произошло восемь ДТП. В них получили травмы 10 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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