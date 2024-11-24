Автомобили челябинских нарушителей ПДД отправились на фронт. Фото

25 ноября 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Приставы конфисковали автомобили нарушителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, транспортные средства были направлены бойцам на фронт. «На улицах Еманжелинска больше не появятся Chevrolet Cruze и Mazda6, до недавних пор принадлежащие местным жителям — любителей покататься „под газами“. В Южноуральске стало меньше на одну иномарку — кроссовер Mitsubishi Outlander также передан военным, из Верхнеуральского района на линию боевого соприкосновения отправятся Chevrolet Niva и ВАЗ 21043», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Уже бывшие владельцы автомобилей сначала попадались инспекторам ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Им назначали штраф и лишали водительских прав. Но любители пьяной езды вновь садились за руль, и вновь попадали в поле зрения полиции. Каждый из них по итогу получил от 200 до 300 часов обязательных работ и лишился транспортного средства. «В рамках исполнительных производств судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобилей для нужд военных. Транспортные средства уже переданы военнослужащим», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. Автомобили были конфискованы в доход государства с последующей передачей на СВО Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, транспортные средства были направлены бойцам на фронт. «На улицах Еманжелинска больше не появятся Chevrolet Cruze и Mazda6, до недавних пор принадлежащие местным жителям — любителей покататься „под газами“. В Южноуральске стало меньше на одну иномарку — кроссовер Mitsubishi Outlander также передан военным, из Верхнеуральского района на линию боевого соприкосновения отправятся Chevrolet Niva и ВАЗ 21043», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Уже бывшие владельцы автомобилей сначала попадались инспекторам ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Им назначали штраф и лишали водительских прав. Но любители пьяной езды вновь садились за руль, и вновь попадали в поле зрения полиции. Каждый из них по итогу получил от 200 до 300 часов обязательных работ и лишился транспортного средства. «В рамках исполнительных производств судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобилей для нужд военных. Транспортные средства уже переданы военнослужащим», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.