24 ноября 2024

Автомобили челябинских нарушителей ПДД отправились на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, приставы, фссп, судебный пристав, шеврон, фссп россии по курганской области
Приставы конфисковали автомобили нарушителей Фото:

В Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, транспортные средства были направлены бойцам на фронт.

«На улицах Еманжелинска больше не появятся Chevrolet Cruze и Mazda6, до недавних пор принадлежащие местным жителям — любителей покататься „под газами“. В Южноуральске стало меньше на одну иномарку — кроссовер Mitsubishi Outlander также передан военным, из Верхнеуральского района на линию боевого соприкосновения отправятся Chevrolet Niva и ВАЗ 21043», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Уже бывшие владельцы автомобилей сначала попадались инспекторам ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Им назначали штраф и лишали водительских прав. Но любители пьяной езды вновь садились за руль, и вновь попадали в поле зрения полиции. Каждый из них по итогу получил от 200 до 300 часов обязательных работ и лишился транспортного средства.

«В рамках исполнительных производств судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобилей для нужд военных. Транспортные средства уже переданы военнослужащим», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Автомобили были конфискованы в доход государства с последующей передачей на СВО
Автомобили были конфискованы в доход государства с последующей передачей на СВО
Фото:

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В Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, транспортные средства были направлены бойцам на фронт. «На улицах Еманжелинска больше не появятся Chevrolet Cruze и Mazda6, до недавних пор принадлежащие местным жителям — любителей покататься „под газами“. В Южноуральске стало меньше на одну иномарку — кроссовер Mitsubishi Outlander также передан военным, из Верхнеуральского района на линию боевого соприкосновения отправятся Chevrolet Niva и ВАЗ 21043», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. Уже бывшие владельцы автомобилей сначала попадались инспекторам ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Им назначали штраф и лишали водительских прав. Но любители пьяной езды вновь садились за руль, и вновь попадали в поле зрения полиции. Каждый из них по итогу получил от 200 до 300 часов обязательных работ и лишился транспортного средства. «В рамках исполнительных производств судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобилей для нужд военных. Транспортные средства уже переданы военнослужащим», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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